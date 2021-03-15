Експерти назвали додатки, які збирають найбільше особистих даних через смартфон

Які мобільні додатки заробляють на особистих даних

Компанія pCloud з’ясувала, які мобільні додатки збирають найбільше особистих даних

Які мобільні додатки збирають найбільшу кількість особистих даних користувачів смартфонів? На це питання вирішила відповісти pCloud – компанія, що продає «хмарні» сховища для зберігання даних онлайн.

На початку березня 2021 року pCloud оприлюднилf результати свого дослідження, яке назвали Invasive apps, що можна перекласти як «Настирливі додатки». В ньому експерти назвали два типи програм:

які збирають найбільшу кількість особистої інформації;

які передають найбільшу кількість особистої інформації третій стороні (наприклад, рекламодавцям).

Дослідники також за власною методологією підрахували, який відсоток особистих даних додаток використовує у власних інтересах.

Дослідження pCloud показало, що 52% всіх програм обмінюються вашими даними з третіми сторонами. У тому числі продають стороннім компаніям дані користувачів.

Як з’ясувалося, найбільше особистих даних збирають три додатки (вказано також відсоток особистої інформації, яку збирає додаток):

Instagram – 79%;

Facebook – 57%;

LinkedIn – 50%.





Facebook

Що стосується обміну інформацією, тут в лідерах Instagram. Цей додаток передає 79% вашої інформації стороннім компаніям.

На другому місці власник «Інстаграму» - компанія Facebook. Його показник 57%.

Третю сходинку поділили LinkedIn і Uber Eats, які передають третій стороні 50% особистої інформації.

Дослідження pCloud також підкреслило той факт, що 80% додатків використовують дані користувачів для збуту власних продуктів, як через додаток, так і за його межами.

Facebook та Instagram очолили список програм, які збирають дані користувачів для власної вигоди, і обидва сервіси використовують 86% відсотків даних користувачів для продажу власних продуктів та розміщення відповідної реклами від імені інших.

А ось до списку найбезпечніших додатків потрапили Clubhouse, Netflix, Microsoft Teams, Google Classroom, Shazam, Etsy, Skype та Zoom.

Раніше «Главком.Техно» також повідомляв про додатки, які можуть вкрасти банківські реквізити власника смартфону. Детальніше про це – за посиланням.

ТОП-10 додатків, які збирають особистих даних найбільше

Додаток %* Insragram 79 Facebook 57 LinkedIn 50 Uber Eats 50 Trainline 43 Youtube 43 Youtube Music 43 Deliveroo 36 Duolingoo 36 eBay 36

*Відсоток особистих даних що збираються.

Дані: pCloud.