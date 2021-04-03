ТОП-5 кнопкових мобільних телефонів у 2021 році

Експерти назвали п’ять найкращих кнопкових мобільних телефонів, які можна купити у 2021 році

Незважаючи на популярність сенсорних смартфонів, кнопкові мобільні телефони ще досі популярні. Чому так відбувається, «Главком.Техно» детально розповідав в матеріалі П’ять причин купити кнопковий мобільний телефон замість смартфона.

А цього разу експерти GSMinfo склали рейтинг найкращих кнопкових телефонів у 2021 році.

Philips Xenium E218

Philips Xenium E218

Проста кнопкова «дзвонилка» від перевіреного бренду. Вона відрізняється гарною якістю збірки та «жирною2 батареєю ємністю 3000 міліампер-годин.

Телефон спокійно працює тиждень без підзарядки в режимі дзвінків і повідомлень.

Екран на 2,4 дюйма досить чіткий і яскравий, тому навіть зі слабким зором користувачі зможуть комфортно розрізняти всю інформацію.

Для дзвінків і мультимедіа передбачено два роздільних динаміки.

Також є ліхтарик.

BQ-2400L Voice 20

BQ-2400L Voice 20

Недорогий кнопковий телефон з підтримкою 4G LTE і яскравим 2.4-дюймовим екраном, інформація на який виводиться за допомогою великого шрифту.

Завдяки батареї ємністю 1800 міліампер-годин телефон працює на одному заряді близько 6 днів в режимі «дзвонилки».

На відміну від багатьох інших телефонів тут два повноцінних динаміки – один для розмов, інший для мультимедіа.

Можна встановити WhatsApp і навіть дзвонити через нього.

Joys S14

Joys S14

Цій «бюджетник» цікавий тим, що підтримує 4G і дозволяє власнику користуватися популярним месенджером WhatsApp. Погодьтеся, цілком непогано для недорогого гаджета.

До того ж він добре зарекомендував себе в ролі точки доступу, інтернет стабільно йде як по дроту, так і через Wi-Fi.

2.4-дюймовий екран вельми приємний при повсякденному користуванні.

Скаржаться користувачі тільки на мізерні кути огляду. Автономність не найкраща в класі, але цілком прийнятна – заряджати Joys S14 потрібно приблизно раз в три дні.

Nokia 6300

Nokia 6300

Бюджетний девайс з привабливим для сегмента дизайном. Він підтримує 4G LTE і може запускати такі популярні програми як WhatsApp, YouTube і браузери, що виділяє його на тлі урізаних в функціоналі кнопкових телефонів.

Щоправда, на 2.4-дюймовому екрані додатки виглядають так собі.

Головним же мінусом користувачі вважають посередню автономність. Якщо користуватися месенджером і дивитися відео, то довше ніж на день батареї ємністю 1500 міліампер-годин не вистачає.

Nokia 8000 4G

Nokia 8000 4G

Ще один гаджет від відомого бренду з підтримкою 4G LTE. Екран тут вже побільше – 2.8 дюйма, тому для спілкування у WhatsApp та інтернету пристрій підходить краще попереднього.

До того ж, телефон оснащений гучним динаміком, добре працює в режимі точки доступу, роздає інтернет і виглядає привабливо.

Ціна на Nokia 8000 4G, звичайно, трохи завищена. За такі гроші можна купити повноцінний смартфон. Однак, якщо вам закортіло взяти саме кнопковий телефон, обов’язково зверніть на цю модель увагу.