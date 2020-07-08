Влада Ірану заявила про готовність до переговорів з Україною



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У МЗС Ірану чекають від української сторони дату початку переговорів Фото: irna.ir

Тегеран стверджує, що не залишав без відповідей звернення української сторони

Офіційний Тегеран з 20 липня готовий до двосторонніх переговорів з Україною з усіх питань, пов'язаних з авіакатастрофою українського лайнера, помилково збитого іранськими військовими в січні цього року. Про це в середу, 8 липня, заявило посольство Ірану в Україні.

«Ісламська Республіка Іран не приховує щось, не шукає причини, щоб не співпрацювати з Україною», - підкреслюється в заяві.

У посольстві стверджують, що офіційний Тегеран не залишав без відповідей звернення української сторони.

«Повні, вичерпні тексти щодо цього були представлені українській стороні протягом минулих місяців, однак до сих пір це залишилося без відповіді», - зазначається в заяві.

До слова, Іран досі не відправив «чорні скриньки» збитого літака МАУ до Франції, попри обіцянки.

Наприкінці червня повідомлялося, що Іран направив до Франції бортові самописці літака МАУ. Франція повинна розшифрувати дані на «чорних скриньках», один з яких був пошкоджений під час аварії.

Зазначимо, що 2 липня міністр закордонних справ України повідомив, що країни жертв авіакатастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю в переговорах про виплату компенсацій Іраном.

Нагадаємо, Франція запросила українських експертів для участі в розшифровці «чорних скриньок» літака МАУ.

Раніше військовий прокурор Ірану заявив, що літак МАУ над Тегераном збили через «людський фактор».

Нагадаємо, 26 червня представники Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації офіційно погодилися передати бортові самописці збитого літака МАУ Франції. Заступник глави МЗС Євген Єнін заявив, що українські експерти також братимуть участь у розшифровці бортових самописців у Франції. А французьке Бюро з розслідування авіакатастроф повідомило, що розпочне роботу зі скриньками 20 липня.

Зазначимо, що недавно Зеленський сформував делегацію для перемовин з Іраном щодо збитого літака МАУ.

Як повідомлялося, в Ірані покарали студентів, які вшанували пам’ять загиблих у рейсі МАУ.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.