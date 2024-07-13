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Астронавти з корабля Boeing Starliner можуть застрягти в космосі до серпня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Астронавти з корабля Boeing Starliner можуть застрягти в космосі до серпня
Космічний корабель Boeing CST-100 Starliner пристикувався до Міжнародної космічної станції
фото: NASA

Фахівці NASA виявили, що у корабля перегріваються двигуни

NASA провело перший брифінг за результатами випробувань наземних двигунів корабля Boeing Starliner. П'ять таких відключилися під час спроби стикування корабля з Міжнародною космічною станцією (МКС) 5 червня. Для безпечного повернення корабля на землю інженери NASA почали заново аналізувати ситуацію з двигунами в процесі стендових випробувань. Як з'ясувалося, маневрові двигуни перегріваються сильніше за розрахункові показники. Про це пише SpaceNews.

Для корабля Starliner це перший випадок, коли маневрові двигуни раптово перестають працювати. Так було під час попереднього безпілотного польоту апарату на МКС. І це сталося знову при спробі зістикуватися зі станцією під час першої тестової пілотованої місії. Пізніше наземна команда запустила чотири з них, забезпечивши кораблю безпечну стиковку на добу пізніше запланованого.

Нові наземні випробування показали, що двигуни корекції орбіти у складі службового модуля гріються сильніше за очікуване. Ймовірно, до цього призводить тісний замкнутий простір службового відсіку та нагрівання від променів Сонця. Під час наземних випробувань інженери забезпечили двигунам це надлишкове нагрівання, щоб повторити умови, що призвели до їх відмови.

Starliner є приватним космічним кораблем, який компанія Boeing розробила у партнерстві з NASA, щоб допомогти астронавтам агентства доставляти людей на МКС і назад на низьку навколоземну орбіту. Капсула є одним із двох транспортних засобів, поряд з кораблем Crew Dragon від SpaceX.

За великим рахунком, двигуни корекції майже не беруть участь у процесі зведення корабля з орбіти. Для цього Starliner використовує потужніші кормові двигуни. Але на етапі відстикування і маневрів поблизу МКС корабель все ж таки покладається на роботу двигунів корекції, яких у нього 28 штук.

Загалом фахівці NASA схильні вважати, що корабель Boeing Starliner можна буде повернути на Землю наприкінці липня. У середині серпня на МКС на кораблі Dragon Crew компанії SpaceX полетить чергова зміна астронавтів і зайнятий кораблем Boeing стикувальний порт необхідно буде звільнити. Як альтернативний захід, на крайній випадок, агентство спочатку поверне попередню зміну на Землю, що зазвичай не практикується (екіпажі передають зміну один одному на борту станції), що звільнить місце для корабля.

Декілька слів на підтримку корабля висловив екіпаж Starliner, що «застряг» на МКС. На думку Баррі Вілмора (Barry Wilmore) і Суніти Вільямс (Sunita Williams), Starliner - гідний корабель, але вони не поспішали рекомендувати його для регулярних польотів.

До слова, найшвидший космічний апарат у світі успішно пережив зближення із Сонцем. Сонячний зонд «Паркер» 30 червня успішно завершив 20-й близький проліт навколо Сонця, досягнувши свого власного рекорду відстані, підійшовши приблизно на 7,26 мільйона кілометрів до сонячної поверхні.

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Теги: корабель космос NASA SpaceX

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