Найшвидший апарат NASA вдвадцяте зблизився із Сонцем (відео)

Зонд «Паркер» успішно завершив 20-й проліт навколо Сонця

Найшвидший космічний апарат у світі успішно пережив зближення із Сонцем. Про це пише SciTechDaily.

Сонячний зонд «Паркер» 30 червня успішно завершив 20-й близький проліт навколо Сонця, досягнувши свого власного рекорду відстані, підійшовши приблизно на 7,26 мільйона кілометрів до сонячної поверхні.

Найшвидший апарат NASA рухався навколо Сонця зі швидкістю 635 266 кілометрів на годину, знову досягнувши свого рекорду.

«Паркер» пролетить навколо Сонця на тій самій відстані та з такою ж швидкістю ще раз цього року – 30 вересня.

Головна мета сонячного зонда «Паркер» полягає у вивченні корони Сонця. Також вчені хочуть краще зрозуміти природу сонячного вітру (потоку заряджених частинок, що вилітають із Сонця) і того, як він впливає на всю сонячну систему.

З отриманням повніших даних про це явище астрофізики сподіваються визначити, де насправді розташований край сонячної системи. Також ця інформація допоможе краще прогнозувати космічну погоду.

Нагадаємо, на початку серпня 2018 року аерокосмічне управління США запустило автоматичний зонд розміром з автомобіль Parker Solar Probe, який буде вивчати Сонце з рекордно близької відстані.