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Ілон Маск знищить МКС. І йому за це заплатить NASA

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Ілон Маск знищить МКС. І йому за це заплатить NASA
За 24 роки безперервної роботи екіпажу Міжнародна космічна станція стала унікальною науковою платформою
фото: NASA

Вартість одноразового контракту становить $843 млн

Компанія Ілона Маска SpaceX отримала контракт від NASA на будівництво корабля, який в майбутньому виведе Міжнародну космічну станцію (МКС) з орбіти Землі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Загальна потенційна вартість одноразового контракту становить $843 млн. Послуга запуску американського деорбітного корабля стане майбутньою закупівлею. Знищення МКС заплановане у 2030 році, коли термін служби станції закінчиться.

Зокрема $843 млн є не єдиною витратою в майбутній операції. Перед тим, як МКС зрушать з орбіти (станція літає в 400 км над рівнем моря), необхідно буде вилучити з неї усе важливе обладнання та екіпаж.

«Вибір американського апарату для виведення з орбіти МКС допоможе NASA і його міжнародним партнерам забезпечити безпечний і відповідальний перехід з низької навколоземної орбіти після закінчення терміну роботи станції», – заявив помічник адміністратора управління космічних операцій штаб-квартири NASA Кен Бауерсокс.

За 24 роки безперервної роботи екіпажу космічна станція є унікальною науковою платформою, на якій члени екіпажу проводять експерименти в багатьох наукових дисциплінах, включаючи науку про Землю та космос, біологію, фізіологію людини, фізичні науки та демонстрації технологій, які неможливі на Землі. Екіпажі, які живуть на борту станції, є руками тисяч дослідників на землі, які провели понад 3300 експериментів у мікрогравітації. Станція є наріжним каменем космічної торгівлі, від партнерства комерційних екіпажів і вантажів до комерційних досліджень і національних лабораторних досліджень, і уроки, отримані на борту Міжнародної космічної станції, допомагають передати факел майбутнім комерційним станціям.
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Теги: NASA Ілон Маск космос SpaceX

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