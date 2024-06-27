Ілон Маск знищить МКС. І йому за це заплатить NASA

Вартість одноразового контракту становить $843 млн

Компанія Ілона Маска SpaceX отримала контракт від NASA на будівництво корабля, який в майбутньому виведе Міжнародну космічну станцію (МКС) з орбіти Землі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Загальна потенційна вартість одноразового контракту становить $843 млн. Послуга запуску американського деорбітного корабля стане майбутньою закупівлею. Знищення МКС заплановане у 2030 році, коли термін служби станції закінчиться.

Зокрема $843 млн є не єдиною витратою в майбутній операції. Перед тим, як МКС зрушать з орбіти (станція літає в 400 км над рівнем моря), необхідно буде вилучити з неї усе важливе обладнання та екіпаж.

«Вибір американського апарату для виведення з орбіти МКС допоможе NASA і його міжнародним партнерам забезпечити безпечний і відповідальний перехід з низької навколоземної орбіти після закінчення терміну роботи станції», – заявив помічник адміністратора управління космічних операцій штаб-квартири NASA Кен Бауерсокс.