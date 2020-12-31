  1. Головна
  2. Техно
  3. HiTech
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    HiTech

    Хакери отримали доступ до внутрішніх систем Microsoft

    • Розсилка
    Хакери отримали доступ до внутрішніх систем Microsoft - Хакери отримали доступ до внутрішніх систем Microsoft
    Хакери отримали доступ до внутрішніх систем Microsoft

    Microsoft завантажила програмне забезпечення від свого постачальника SolarWinds, яке було заражено шкідливим кодом

    Хакери отримали доступ до вихідного коду і внутрішніх систем корпорації Microsoft. Це ті ж хакери, які стоять за масштабною кібератакою на урядові і корпоративні мережі США.

    Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на пресслужбу Microsoft.

    Компанія підтвердила, що завантажила програмне забезпечення від свого постачальника SolarWinds, яке було заражено шкідливим кодом.

    «Ми виявили незвичайну активність деяких внутрішніх облікових записів і після перевірки виявили, що один обліковий запис використовувалася для перегляду вихідного коду в декількох репозиторіях», - заявили в корпорації.

    У Microsoft додали, що зловмисники могли переглядати вихідний код, але не могли вносити в нього зміни. При цьому не уточнили, які саме продукти їх постраждали від хакерської атаки.

    Нещодавно стало відомо, що хакери вкрали дані Міністерства фінансів США, а також управління з комунікацій та інформації. Згідно з інформацією, хакерам доступний трафік електронної пошти у цих відомствах. Зломщики мали доступ до електронної пошти співробітників органів протягом кількох відомств. Зокрема, хакерам вдалося обійти засоби захисту і аутентифікації від Microsoft.

    Теги: США кібератака Microsoft
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies