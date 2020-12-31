Хакери отримали доступ до внутрішніх систем Microsoft

Microsoft завантажила програмне забезпечення від свого постачальника SolarWinds, яке було заражено шкідливим кодом

Хакери отримали доступ до вихідного коду і внутрішніх систем корпорації Microsoft. Це ті ж хакери, які стоять за масштабною кібератакою на урядові і корпоративні мережі США.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на пресслужбу Microsoft.

Компанія підтвердила, що завантажила програмне забезпечення від свого постачальника SolarWinds, яке було заражено шкідливим кодом.

«Ми виявили незвичайну активність деяких внутрішніх облікових записів і після перевірки виявили, що один обліковий запис використовувалася для перегляду вихідного коду в декількох репозиторіях», - заявили в корпорації.

У Microsoft додали, що зловмисники могли переглядати вихідний код, але не могли вносити в нього зміни. При цьому не уточнили, які саме продукти їх постраждали від хакерської атаки.

Нещодавно стало відомо, що хакери вкрали дані Міністерства фінансів США, а також управління з комунікацій та інформації. Згідно з інформацією, хакерам доступний трафік електронної пошти у цих відомствах. Зломщики мали доступ до електронної пошти співробітників органів протягом кількох відомств. Зокрема, хакерам вдалося обійти засоби захисту і аутентифікації від Microsoft.