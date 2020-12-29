Американські лікарі назвали тривожний симптом раку легень

До ранніх симптомів злоякісної пухлини відноситься задишка і легкий кашель

Фахівці Центрів лікування раку Америки розкрили тривожні симптоми можливого раку легенів, які зачіпають очі. Про це повідомляє видання Daily Express.

До ранніх симптомів злоякісної пухлини відноситься задишка і легкий кашель, проте у міру розвитку хвороби ці ознаки стають серйозніше і інтенсивніше, а також зачіпають інші органи. Так, недрібноклітинний рак легень (НДРЛ) часто починається у бронхах, а потім поширюється на інші частини організму і ушкоджує нерви.

За словами вчених, рак може викликати синдром Горнера, що полягає в ураженні симпатичної нервової системи і виражається опущеними верхньої повіки, звуженням зіниці, западання очного яблука, а також відсутністю потовиділення на ураженій стороні особи.

Якщо метастатичні клітини вражають головний або спинний мозок, то симптоми можуть включати нечіткість зору або двоїння в очах.

НДРЛ – найбільш поширена форма раку легенів, що становить близько 85-90 відсотків з майже 230 тисяч випадків раку легенів, діагностованих кожен рік у США. П'ятирічна виживаність при раку легенів залишається на рівні всього 10-20 відсотків.

Нагадаємо, що вчені назвали несподіваний симптом раку.