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    HiTech

    Хакери злили в мережу дані 235 млн користувачів Instagram, YouTube і TikTok

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    У відкритому архіві міститься понад 192 млн записів з Instagram, 42 млн з TikTok і майже 4 млн з YouTubе - Хакери злили в мережу дані 235 млн користувачів Instagram, YouTube і TikTok
    У відкритому архіві міститься понад 192 млн записів з Instagram, 42 млн з TikTok і майже 4 млн з YouTubе

    У базі доступні логіни, повні імена користувачів, контактна інформація, зображення

    Фахівці компанії Comparitech виявили в інтернеті незахищену базу даних: у відкритому доступі опинилася інформація про 235 млн користувачів Instagram, YouTube і TikTok,

    Про це йдеться у блозі компанії.

    У відкритому архіві міститься понад 192 млн записів з Instagram, 42 млн з TikTok і майже 4 млн з YouTube. Також у базі доступні логіни, повні імена користувачів, контактна інформація, зображення. Крім того, база даних містила статистику сторінок: кількість передплатників, їх середній вік, стать, місцезнаходження, кількість лайків.

    Приблизно в кожному п'ятому записі було вказано номер телефону або адресу електронної пошти.

    На думку керівника відділу кіберзахисту Comparitech Боба Дьяченко, ця база пов'язана із закритою зараз компанією Deep Social. Facebook і Instagram заборонили їй працювати на своїх платформах у 2018 році через те, що співробітники компанії витягували дані з профілів користувачів.

    У відповідь на запит в Deep Social запропонували звернутися в компанію Social Data, яка займається продажем інформації про популярних блогерів маркетинговим фірмам. У Social Data заперечують зв'язок з Deep Social.

    Представник Social Data також підкреслив, що не вважає формування бази протиправною дією, оскільки «всі ці дані доступні будь-якій людині з доступом в інтернет».

    Раніше ЗМІ повідомили, що російські хакери вкрали документи про перемовини Британії та США.

    інтернет кібербезпека YouTube Instagram хакер TikTok
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