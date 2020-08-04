ЗМІ: російські хакери вкрали документи про перемовини Британії та США



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Хакери могли вкрасти документи про торговельні переговори Великої Британії зі США.

За інформацією ЗМІ, російські хакери зламали особисту пошту колишнього міністра торгівлі Великої Британії

Влада Великої Британії підозрює російських хакерів у зломі електронної пошти ексміністра торгівлі країни Ліама Фокса і крадіжці секретних документів. Йдеться про кібератаки напередодні парламентських виборів 2019 року.

Про це повідомляє Reuters посилаючись на анонімні джерела.

Зазначається, що хакери вкрали документи про торговельні переговори Великої Британії зі США.

Зафіксовано кілька кібератак на пошту Фокса в період з 12 липня по 21 жовтня 2019 року. Водночас джерела відмовилися називати, яке саме хакерське угруповання зламало пошту Фокса.

Представник парламенту країни повідомив, що у зв'язку зі зломом пошти Фокса і крадіжкою документів ведеться розслідування.

Нагадаємо, наприкінці липня ЄС уперше ввів санкції проти росіян за хакерські атаки.

Також провідні країни звинувачують Росію у крадіжці даних щодо вакцини від коронавірусу.