СБУ затримала у Києві банду хакерів



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Служба безпеки затримала кіберугруповання у Києві Фото: СБУ

До складу угруповання входили кілька жителів столиці, у тому числі технічні фахівці і фахівці сфери IT

У Києві кіберспеціалісти і слідчі СБУ викрили учасників організованої групи, які намагалися реалізувати потужний спеціальний технічний засіб для негласного отримання інформації вартістю майже в півмільйона євро.

За попередніми даними, до складу угруповання входили кілька жителів столиці, у тому числі технічні фахівці і фахівці сфери IT.

Фігуранти, використовуючи високотехнологічне обладнання, нелегально розробили для продажу комплекс моніторингу мобільного зв'язку.

Пристрій дає можливість знімати інформацію в усіх діапазонах мобільного зв'язку, зокрема прослуховувати телефонні розмови і контролювати інтернет-трафік.

Підпільну майстерню облаштували за місцем проживання одного з фігурантів. Замовника товару вони підшукували через особисті зв'язки.

Під час спецоперації оперативники СБУ затримали трьох учасників групи при отриманні від замовника усієї суми грошей.

Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання та інші докази протиправної діяльності.