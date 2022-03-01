Інтернет від Ілона Маска. Хто зможе скористатися і коли це станеться

Ілон Маск виконав обіцянку: Україна отримала супутниковий інтернет, але для його розгортання по всій країні потрібен час і обладнання

«Космічний» інтернет Ілона Маска є, але він поки що не для всіх

Кілька днів поспіль українці радіють тому, що наша держава у перші дні війни отримала обладнання для розгортання мережі супутникового інтернету Starlink. На пропозицію українського уряду відгукнувся винахідник і власник мережі Ілон Маск. Однак варто знати: підключитися до цієї мережі не так просто: наші гаджети не можуть просто так «зловити» сигнал системи, як банальну вай-фай точку.

Для того, щоб підключитися до «космічного» інтернету, потрібно:

замовити на офіційному сайті спеціальне обладнання. Його вартість близько $100. Після отримання обладнання потрібно підключити – користувачі стверджують, що це займає не більше 20 хвилин. Наступний крок: встановити програму на мобільний телефон – і інтернет одразу з’явиться.

Український інженер Олег Кутков, який придбав обладнання ще до війни у сподіваннях на те, що «космічний» інтернет от-от дійде до України, мав нагоду протестувати обладнання. Каже, дійсно усе працює.

Якусь кількість обладнання для підключення супутникового інтернету Маск нам вислав, але цього точно мало для охоплення пересічних користувачів навіть у Києві. Тому можна припустити, що ці набори обладнання підуть туди, де вони зараз найбільш необхідні.

Решті ж охочих скористатися винаходом Маска доведеться зачекати. По-перше, вантажоперевезення зараз працюють з перебоями. Поки Росія обстрілює українські міста та вбиває мирних українців, отримати все потрібне обладнання для Starlink не вдасться.

Понад те, черги на замовлення обладнання – величезні. За припущеннями ЗМІ, до України воно може дійти тільки наступного року – і це при тому, що замовлення будуть зроблені просто зараз.

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