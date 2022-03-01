  1. Головна
  2. Техно
  3. HiTech
рус
    HiTech

    Інтернет від Ілона Маска. Хто зможе скористатися і коли це станеться

    Техновійна
    Ілон Маск виконав обіцянку: Україна отримала супутниковий інтернет, але для його розгортання по всій країні потрібен час і обладнання - Інтернет від Ілона Маска. Хто зможе скористатися і коли це станеться
    Ілон Маск виконав обіцянку: Україна отримала супутниковий інтернет, але для його розгортання по всій країні потрібен час і обладнання

    «Космічний» інтернет Ілона Маска є, але він поки що не для всіх

    Кілька днів поспіль українці радіють тому, що наша держава у перші дні війни отримала обладнання для розгортання мережі супутникового інтернету Starlink. На пропозицію українського уряду відгукнувся винахідник і власник мережі Ілон Маск. Однак варто знати: підключитися до цієї мережі не так просто: наші гаджети не можуть просто так «зловити» сигнал системи, як банальну вай-фай точку.

    Для того, щоб підключитися до «космічного» інтернету, потрібно:

    1. замовити на офіційному сайті спеціальне обладнання. Його вартість близько $100.
    2. Після отримання обладнання потрібно підключити – користувачі стверджують, що це займає не більше 20 хвилин.
    3. Наступний крок: встановити програму на мобільний телефон – і інтернет одразу з’явиться.

    Український інженер Олег Кутков, який придбав обладнання ще до війни у сподіваннях на те, що «космічний» інтернет от-от дійде до України, мав нагоду протестувати обладнання. Каже, дійсно усе працює.

    Якусь кількість обладнання для підключення супутникового інтернету Маск нам вислав, але цього точно мало для охоплення пересічних користувачів навіть у Києві. Тому можна припустити, що ці набори обладнання підуть туди, де вони зараз найбільш необхідні.

    Решті ж охочих скористатися винаходом Маска доведеться зачекати. По-перше, вантажоперевезення зараз працюють з перебоями. Поки Росія обстрілює українські міста та вбиває мирних українців, отримати все потрібне обладнання для Starlink не вдасться.

    Понад те, черги на замовлення обладнання – величезні. За припущеннями ЗМІ, до України воно може дійти тільки наступного року – і це при тому, що замовлення будуть зроблені просто зараз.

    Читайте також:

    Теги: Росія Дмитро Медведєв інтернет Ілон Маск
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Інтернет від Ілона Маска. Хто зможе скористатися і коли це станеться