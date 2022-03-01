«Нет никакой родины»: полонений окупант звернувся до рідні

Солдат окупантів подзвонив рідним і розповів правду про події в Україні

Окупант визнав на відео, що у війні винна кремлівська влада

Пресцентр Збройні Сили України оприлюднив відео розмови полоненого кремлівського солдата з рідними. «Дивовижні пригоди російського терориста Івана з Бурятії в Україні», – йдеться у повідомленні до відео.

На оприлюднених кадрах чоловік розповідає близьким, що їх обманули, і вони нікого не визволяють, а змушені убивати невинних жінок та дітей «Ніякої батьківщини немає, нас всіх обманюють. Ніхто на нас не нападав, це ми винні, керівництво винне», – заявив окупант.

Як раніше повідомлялося, російські окупанти з ранку 1 березня завдали ракетного удару по Харкову. Зокрема одна із ракет потрапила на Майдан Свободи.