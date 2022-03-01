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    Події в Україні

    «Нет никакой родины»: полонений окупант звернувся до рідні

    Солдат окупантів подзвонив рідним і розповів правду про події в Україні - «Нет никакой родины»: полонений окупант звернувся до рідні
    Солдат окупантів подзвонив рідним і розповів правду про події в Україні
    фото скріншот відео

    Окупант визнав на відео, що у війні винна кремлівська влада

    Пресцентр Збройні Сили України оприлюднив відео розмови полоненого кремлівського солдата з рідними. «Дивовижні пригоди російського терориста Івана з Бурятії в Україні», – йдеться у повідомленні до відео.

    На оприлюднених кадрах чоловік розповідає близьким, що їх обманули, і вони нікого не визволяють, а змушені убивати невинних жінок та дітей «Ніякої батьківщини немає, нас всіх обманюють. Ніхто на нас не нападав, це ми винні, керівництво винне», – заявив окупант.

    Як раніше повідомлялося, російські окупанти з ранку 1 березня завдали ракетного удару по Харкову. Зокрема одна із ракет потрапила на Майдан Свободи.

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    Теги: Росія окупанти українці чоловік #stoprussia
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    «Нет никакой родины»: полонений окупант звернувся до рідні