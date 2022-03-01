Не бійтеся сказати правду: Ляшко емоційно звернувся до медиків окупантів

Міністр дорікнув російським колегам, що вони спокійно спостерігають за тим, що відбувається в Україні

Ляшко: «Допоможіть нам, українцям, врятувати світ»

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав лікарів країни-окупанта засудити відкрито війну проти України та сказати правду своїм пацієнтам. Про це він написав на сторінці у Facebook.

«Ви ще напевно думаєте, що в Україні, проводиться якась «військова операція», яка не має ніякого відношення до вас чи вашої роботи? То це не так! В Україні йде війна! Навіть не війна, а тероризм, який координується діями вашого президента. Це тероризм, тому що ваші військові обстрілюють мирні квартали наших міст, стріляють в машини екстренної медичної допомоги, руйнують наші лікарні бомбами, не дають довести ліки та продукти харчування в лікарні, вбили вже 16 дітей (ще 45 дітей з різними ступенями поранень врятували наші медики)», – написав Ляшко.

Міністр дорікнув російським колегам, що вони спокійно спостерігають за тим, що відбувається, а не роблять нічого, щоб допомогти зупинити цю війну. «Ви не зробили жодної дії, щоб засудити та зупинити війну в Україні, щоб принаймні проявити солідарність до ваших колег по професії, не кажучи вже просто про те, щоб засудити смерті невинних громадян», – написав політик.

Ляшко зазначив, що скоро російські медики відчують на собі дії світових санкцій. «А ви, лікарі та науковці, вже найближчим часом відчуєте дію санкцій, які запровадила світова спільнота проти вашої держави, намагаючись стримати цей божевільний марш. Скоро й ви відчуєте, що таке бути без ліків провідних світових виробників, які не приїдуть до вас в країну, яку вже ігнорує весь світ. Ви відчуєте те, що відчуваю сьогодні я, коли через дії окупантів, які прийшли з вашої країни, не можу доставити до міст, на шляхах і околицях яких відбуваються бойові дії, ліки, які повинні були б врятувати чиєсь життя.

Ви будете дивитись в очі своєму пацієнту, якому не зможете допомогти, і задумаєтесь, чому я не вийшов 24, 25, … лютого чи 1 березня на площу з вимогою зупинити війну.

Вас вже виключають зі світових професійних асоціацій. Вас позбавлять можливості публікуватись в світових наукових журналах. Вас вже позбавили можливості відвідати більшість країн світу і взяти участь у світових конгресах і побачити інноваційні розробки медичної галузі», – звернувся політик.

Ляшко закликав російських лікарів публічно засудити дії окупанта. «Якщо це вас влаштовує, то продовжуйте не помічати військову агресію Російської Федерації проти України.

Якщо ні, і ви прагнете і далі присвячувати своє життя тому, через що колись прийшли в цю професію – допомагати людству, якщо у вас залишилось в серці те, що є в кожного нашого, українського медика, вийдіть на площі своїх міст.

Засудіть війну відкрито! Не бійтеся! Скажіть правду своїм пацієнтам. Допоможіть нам, українцям, врятувати світ!», – написав він.