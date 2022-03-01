Виїзди з Чернігова заміновані: жителів просять не покидати місто

Окупанти заклали міни довкола Чернігова

Влада Чернігова закликала жителів залишатися вдома або в укриттях, бо виїзди з міста заміновані. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

«Шановні друзі. Вcs виїзди з міста заміновані. «Заміновані» – це значить, що там міни, і можна на них підірватись.Чернігів готовий до оборони. Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку. Лишайтесь вдома або в об'єктах укриття», – написав він.

Нагадаємо, під Кропивницьким лунають обстріли, ворог атакує аеродром. Як раніше повідомлялося, російські окупанти з ранку 1 березня завдали ракетного удару по Харкову. Зокрема одна із ракет потрапила на Майдан Свободи.