  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Виїзди з Чернігова заміновані: жителів просять не покидати місто

    Усі виїзди з Чернігова заміновані - Виїзди з Чернігова заміновані: жителів просять не покидати місто
    Усі виїзди з Чернігова заміновані
    фото: ДСНС

    Окупанти заклали міни довкола Чернігова

    Влада Чернігова закликала жителів залишатися вдома або в укриттях, бо виїзди з міста заміновані. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

    «Шановні друзі. Вcs виїзди з міста заміновані. «Заміновані» – це значить, що там міни, і можна на них підірватись.Чернігів готовий до оборони. Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку. Лишайтесь вдома або в об'єктах укриття», – написав він.

    Нагадаємо, під Кропивницьким лунають обстріли, ворог атакує аеродром. Як раніше повідомлялося, російські окупанти з ранку 1 березня завдали ракетного удару по Харкову. Зокрема одна із ракет потрапила на Майдан Свободи.

    Теги: Росія окупанти війна укриття Чернігів місто #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Виїзди з Чернігова заміновані: жителів просять не покидати місто