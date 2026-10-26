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Маск назвав справжню причину запровадження обмежень Starlink для ЗСУ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Маск назвав справжню причину запровадження обмежень Starlink для ЗСУ
Маск пояснив ризики використання супутників для наступальних ударів
фото: Reuters, Генштаб ЗСУ

Засновник SpaceX заявив, що супутники можуть стати мішенню для ударів у відповідь, якщо їх використовуватимуть для наступальних атак

Американський мільярдер Ілон Маск пояснив, чому Starlink має залишатися цивільною системою та не використовуватися для наступальних ударів. За його словами, таке застосування може зробити супутники законною ціллю для ударів у відповідь, а їхнє знищення загрожуватиме безпеці всього космічного простору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву мільярдера. 

«Це справді одна з головних причин, чому Starlink має залишатися цивільною системою», – зазначив він.

Маск пояснив, що Starlink можна використовувати для забезпечення інфраструктури, яка має військове призначення. Водночас, на його думку, супутниковий зв’язок не повинен застосовуватися для однозначно наступальних ударів, які можуть зробити супутники законною ціллю для відповіді противника.

«Противник, який підірве супутники Starlink, спричинить ланцюгову реакцію руйнувань, що створить величезне поле уламків і зробить космос непридатним для використання», – попередив Маск.

Раніше Маск заявив, що українські військові порушили умови використання Starlink, застосовуючи комерційну систему для наступальних ударів безпілотниками. За його словами, відповідну лазівку закрили минулого тижня.

Водночас він наголосив, що Starlink залишається критично важливим для оборони України. Окремо Маск зазначив, що Starshield – військова система супутникового зв’язку – перебуває під контролем уряду США.

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