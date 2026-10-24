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Маск звинуватив ЗСУ в порушенні вимог Starlink та заявив про обмеження

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Маск звинуватив ЗСУ в порушенні вимог Starlink та заявив про обмеження
Мільярдер вважає, що ЗСУ порушиил правила використання супутникової системи
фото: Reuters

Засновник SpaceX заявив, що українські військові використовували супутниковий зв’язок для ударів дронами

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що українські військові порушили умови використання Starlink, застосовуючи супутниковий зв’язок для ударів безпілотниками. За його словами, компанія SpaceX минулого тижня закрила цю можливість, однак сам сервіс залишається критично важливим для оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву мільярдера.

«Використання Starlink, цивільного комерційного сервісу, для наступальних ударів дронами з метою вбивства людей ніколи не дозволялося і не повинно дозволятися», – заявив він.

Маск уточнив, що Starshield є іншою системою, яка перебуває під контролем уряду США, тому її використання залежить від рішень американської влади.

Маск звинуватив ЗСУ в порушенні вимог Starlink та заявив про обмеження фото 1
фото: скриншот заяви

За словами бізнесмена, українські військові порушили умови обслуговування Starlink, використовуючи його для наступальних ударів безпілотниками. Він стверджує, що цю можливість було заблоковано минулого тижня.

Водночас Маск наголосив, що Starlink і надалі має вирішальне значення для української оборони. Він заявив, що це єдина система зв’язку, яку наразі неможливо заглушити або знищити, і припустив, що її відключення призвело б до негайного обвалу українського фронту.

«Це не погроза, а просто констатація факту», – написав Маск.

Він також нагадав, що Starlink відіграв важливу роль у перші дні повномасштабного вторгнення Росії, коли інші засоби зв’язку були знищені або заглушені російськими військами.

Маск заявив, що SpaceX зробила для захисту України більше, ніж будь-яка інша приватна компанія у світі. Водночас він різко розкритикував тих, кого назвав прихильниками продовження війни без реалістичних пропозицій щодо її завершення.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив про відновлення роботи Starlink і Starshield на швидкості, яка була до запровадження обмежень. Про це глава держави повідомив у своєму відео зверненні, інформує «Главком».

За словами Володимира Зеленського, відновлення почалося вночі, а вже вранці швидкість з’єднання стала достатньою для використання систем. Він також повідомив, що після перевірок міністром оборони Євгенієм Хмарою підтверджено: Starlink і Starshield працюють.

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Теги: Ілон Маск дрон Starlink США ЗСУ

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