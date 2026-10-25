Маск може втратити мільярди: як Європа відреагувала на обмеження Starlink – WSJ

Союзники США прискорюють розробку власних супутникових мереж, щоб зменшити залежність від SpaceX

Рішення Ілона Маска обмежити використання супутникового зв’язку Starlink українськими військовими посилило занепокоєння європейських країн щодо залежності від приватної американської компанії. Тепер союзники США активніше шукають альтернативи, які дозволили б їм самостійно контролювати критично важливу інфраструктуру зв’язку, що може призвести до мільярдних втрат для SpaceX. Про це пише The Wall Street Journal, передає «Главком».

Європейські посадовці побоюються, що власник SpaceX може відключити життєво важливу мережу без попередніх консультацій із партнерами. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше звернувся до Маска з критикою його дій.

«Чим більше ви займаєтеся політикою за допомогою своїх продуктів, тим більшої шкоди завдаєте своєму бренду», – написав Сікорський. Польща бере участь у фінансуванні використання Starlink в Україні.

Чому Європа не може швидко замінити Starlink

За даними WSJ, найближчим часом конкурентоспроможної альтернативи Starlink не з’явиться. Супутникова мережа SpaceX налічує понад 11 тис. супутників на низькій навколоземній орбіті, тоді як європейська OneWeb, що належить французькому концерну Eutelsat, має близько 650 апаратів. До 2030 року компанія планує збільшити їхню кількість приблизно до 1300.

Водночас технологія OneWeb гірше пристосована до роботи безпосередньо на фронті: її термінали більші, важчі та споживають більше енергії. Перехід зі Starlink або військової системи Starshield на OneWeb також потребував би заміни тисяч терміналів через несумісність технологій SpaceX.

Канада розвиває власну супутникову мережу Lightspeed. Компанія Telesat планує запустити перший із 288 супутників у грудні, а повноцінну роботу системи розпочати на початку 2028 року.

Європейський Союз тим часом реалізує проєкт IRIS – суверенну супутникову мережу з 348 апаратів. Вартість програми оцінюють приблизно у $17,5 млрд, а запуск перших супутників запланований на 2029 рік.

Україна також шукає альтернативу

Україна та Фінляндія домовилися про співпрацю в межах пакета допомоги на €300 млн, який передбачає участь Києва в розробці майбутньої мережі супутникового зв’язку за участю фінського оператора Iceye та компанії Nokia. Запуск перших супутників цієї системи очікується не раніше 2028 року.

Попри активізацію європейських і канадських проєктів, створити повноцінну заміну Starlink буде складно. SpaceX має значно більшу супутникову групу та потужніші можливості запуску апаратів. Додатковими перешкодами для європейських програм залишаються бюрократичні затримки, питання фінансування та залежність від іноземних операторів запуску.

Варто нагадати, що американський мільярдер Ілон Маск заявив, що українські військові порушили умови використання Starlink, застосовуючи супутниковий зв’язок для ударів безпілотниками. За його словами, компанія SpaceX минулого тижня закрила цю можливість, однак сам сервіс залишається критично важливим для оборони України.