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Маск заступився за окупантів, які «гинуть під ударами дронів»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Маск заступився за окупантів, які «гинуть під ударами дронів»
Маск висловив співчуття російським призовникам
фото з відкритих джерел

Мільярдер вирішив пожаліти російських призовників

Американський мільярдер Ілон Маск висловив співчуття російським призовникам, які воюють проти України та гинуть унаслідок ударів безпілотників. Він заявив, що «ці діти не мають іншого вибору», окрім як воювати та гинути. Як інформує «Главком», про це Маск написав у мережі Х.

«Нескінченна різанина українців та росіян має припинитися. Ми також повинні висловити співчуття бідним російським призовникам. Ці діти не мають іншого вибору, окрім як воювати та гинути внаслідок ударів безпілотників», – ідеться у дописі Маска.

Раніше Ілон Маск заявив, що українські військові порушили умови використання Starlink, застосовуючи супутниковий зв’язок для ударів безпілотниками. За його словами, компанія SpaceX минулого тижня закрила цю можливість, однак сам сервіс залишається критично важливим для оборони України. Проте радник президента України Сергій Флеш наголосив, що в Україні діють обмеження, які не дозволяють використовувати комерційні термінали для далекобійних ударів.

Волонтер Сергій Стерненко також заперечив звинувачення Ілона Маска. За його словами, Україна не використовувала цивільний Starlink для виконання бойових місій безпілотниками, оскільки це було технічно неможливо.

Стерненко пояснив, що в лютому 2026 року запровадили систему «білих списків» для терміналів Starlink. Стаціонарні пристрої могли реєструвати як військові, так і цивільні. Однак для роботи під час руху термінал потрібно було внести до спеціального списку та підключити до військової системи Starshield. За словами волонтера, місії безпілотників, які потребували супутникового зв’язку, могли виконуватися лише з використанням Starshield.

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Теги: війна росія Ілон Маск Україна військові

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