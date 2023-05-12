Стало відоме ім’я нової гендиректорки Twitter

Маск продовжить працювати над дизайном та технологіями Twitter

Новою гендиректоркою Twitter стала Лінда Яккаріно. Про це повідомив американський бізнесмен Ілон Маск.

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За словами Маска, сам він продовжить працювати над дизайном та технологіями Twitter, а Яккоріно відповідатиме за бізнес-операції.

«Я радий вітати Лінду Яккаріно як нового генерального директора Twitter! Яккаріно зосереджуватиметься насамперед на бізнес-операціях, тоді як я зосереджусь на дизайні продукту та нових технологіях. З нетерпінням чекаю співпраці з Ліндою», – написав він.

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Нагадаємо, що скандальний американський ексведучий Такер Карлсон Fox News, що називав Зеленського «маріонеткою», запустить своє шоу у Twitter.

До слова, виконавчий директор Twitter Inc Ілон Маск у вівторок, 9 травня оприлюднив подробиці про нові функції, включаючи додавання дзвінків і зашифрованих повідомлень, які надходять на платформу.