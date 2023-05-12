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Стало відоме ім’я нової гендиректорки Twitter

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відоме ім’я нової гендиректорки Twitter
Лінда Яккаріно, нова гендиректорка Twitter
фото з відкритих джерел

Маск продовжить працювати над дизайном та технологіями Twitter

Новою гендиректоркою Twitter стала Лінда Яккаріно. Про це повідомив американський бізнесмен Ілон Маск.

За словами Маска, сам він продовжить працювати над дизайном та технологіями Twitter, а Яккоріно відповідатиме за бізнес-операції.

«Я радий вітати Лінду Яккаріно як нового генерального директора Twitter! Яккаріно зосереджуватиметься насамперед на бізнес-операціях, тоді як я зосереджусь на дизайні продукту та нових технологіях. З нетерпінням чекаю співпраці з Ліндою», – написав він.

Нагадаємо, що скандальний американський ексведучий Такер Карлсон Fox News, що називав Зеленського «маріонеткою», запустить своє шоу у Twitter.

До слова, виконавчий директор Twitter Inc Ілон Маск у вівторок, 9 травня оприлюднив подробиці про нові функції, включаючи додавання дзвінків і зашифрованих повідомлень, які надходять на платформу. 

 

Теги: Twitter Ілон Маск

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