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Нові функції, які незабаром з'являться у Twitter: що очікувати

Діана Гасюк
glavcom.ua
Нові функції, які незабаром з'являться у Twitter: що очікувати
Twitter незабаром дозволить дзвінки та зашифровані повідомлення
фото з відкритих джерел

Ілон Маск розкрив подробиці про нові функції, які з'являться у Twitter

Виконавчий директор Twitter Inc Ілон Маск у вівторок, 9 травня оприлюднив подробиці про нові функції, включаючи додавання дзвінків і зашифрованих повідомлень, які надходять на платформу. Про це інформує Reuters.

Минулого року компанія оголосила про план «Twitter 2.0 The Everything App», який, за словами виконавчого директора, матиме такі функції, як зашифровані прямі повідомлення, довгі твіти та можливість проводити платежі. 9 травня, Ілон Маск анонсував появу таких функцій, як відеочат та дзвінки.

«Незабаром з'явиться голосовий і відеочат з будь-ким на цій платформі, щоб ви могли спілкуватися з людьми в будь-якій точці світу, не повідомляючи їм свій номер телефону», – заявив Маск.

Зазначається, що функція дзвінків у Twitter приведе платформу мікроблогів у відповідність із додатками соціальних мереж Meta: Facebook та Instagram, які мають подібні функції.

Маск сказав, що версія зашифрованих прямих повідомлень буде доступна в Twitter, починаючи з середи.

Раніше повідомлялося, що компанія Twitter визнала, що функція «Коло», яка передбачала публікацію твітів для обмеженого кола людей, мала проблеми з конфіденційністю. 

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Теги: Ілон Маск Facebook

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