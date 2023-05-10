Нові функції, які незабаром з'являться у Twitter: що очікувати

Ілон Маск розкрив подробиці про нові функції, які з'являться у Twitter

Виконавчий директор Twitter Inc Ілон Маск у вівторок, 9 травня оприлюднив подробиці про нові функції, включаючи додавання дзвінків і зашифрованих повідомлень, які надходять на платформу. Про це інформує Reuters.

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Минулого року компанія оголосила про план «Twitter 2.0 The Everything App», який, за словами виконавчого директора, матиме такі функції, як зашифровані прямі повідомлення, довгі твіти та можливість проводити платежі. 9 травня, Ілон Маск анонсував появу таких функцій, як відеочат та дзвінки.

«Незабаром з'явиться голосовий і відеочат з будь-ким на цій платформі, щоб ви могли спілкуватися з людьми в будь-якій точці світу, не повідомляючи їм свій номер телефону», – заявив Маск.

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Зазначається, що функція дзвінків у Twitter приведе платформу мікроблогів у відповідність із додатками соціальних мереж Meta: Facebook та Instagram, які мають подібні функції.

Маск сказав, що версія зашифрованих прямих повідомлень буде доступна в Twitter, починаючи з середи.

Раніше повідомлялося, що компанія Twitter визнала, що функція «Коло», яка передбачала публікацію твітів для обмеженого кола людей, мала проблеми з конфіденційністю.