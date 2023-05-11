Заміну вже знайдено: Ілон Маск йде з посади гендиректора Twitter
Бізнесмен повідомив, що заміну собі вже знайшов
Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що йде з посади генерального директора Twitter. Нова кандидатура вже знайдена. Про це він написав у Twitter.
За його словами, нова генеральна директорка почне свою роботу приблизно через 6 тижнів.
«Моя роль перейде до виконавчого голови та технічного директора, нагляду за продуктом, програмним забезпеченням та системними операторами», – написав Маск.
Нагадаємо, що скандальний американський ексведучий Такер Карлсон Fox News, що називав Зеленського «маріонеткою», запустить своє шоу у Twitter.
До слова, виконавчий директор Twitter Inc Ілон Маск у вівторок, 9 травня оприлюднив подробиці про нові функції, включаючи додавання дзвінків і зашифрованих повідомлень, які надходять на платформу.
Коментарі — 0