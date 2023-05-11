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Заміну вже знайдено: Ілон Маск йде з посади гендиректора Twitter

Діана Гасюк
glavcom.ua
Заміну вже знайдено: Ілон Маск йде з посади гендиректора Twitter
новий гендиректор платформи почне працювати за 6 тижнів.
фото з відкритих джерел

Бізнесмен повідомив, що заміну собі вже знайшов

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що йде з посади генерального директора Twitter. Нова кандидатура вже знайдена. Про це він написав у Twitter.

За його словами, нова генеральна директорка почне свою роботу приблизно через 6 тижнів.

«Моя роль перейде до виконавчого голови та технічного директора, нагляду за продуктом, програмним забезпеченням та системними операторами», – написав Маск.

Нагадаємо, що скандальний американський ексведучий Такер Карлсон Fox News, що називав Зеленського «маріонеткою», запустить своє шоу у Twitter.

До слова, виконавчий директор Twitter Inc Ілон Маск у вівторок, 9 травня оприлюднив подробиці про нові функції, включаючи додавання дзвінків і зашифрованих повідомлень, які надходять на платформу. 

 

Теги: бізнесмен Ілон Маск

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