Заміну вже знайдено: Ілон Маск йде з посади гендиректора Twitter

Бізнесмен повідомив, що заміну собі вже знайшов

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що йде з посади генерального директора Twitter. Нова кандидатура вже знайдена. Про це він написав у Twitter.

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За його словами, нова генеральна директорка почне свою роботу приблизно через 6 тижнів.

«Моя роль перейде до виконавчого голови та технічного директора, нагляду за продуктом, програмним забезпеченням та системними операторами», – написав Маск.

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Нагадаємо, що скандальний американський ексведучий Такер Карлсон Fox News, що називав Зеленського «маріонеткою», запустить своє шоу у Twitter.

До слова, виконавчий директор Twitter Inc Ілон Маск у вівторок, 9 травня оприлюднив подробиці про нові функції, включаючи додавання дзвінків і зашифрованих повідомлень, які надходять на платформу.