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Ексведучий Fox News, що називав Зеленського «маріонеткою», запустить своє шоу у Twitter

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ексведучий Fox News, що називав Зеленського «маріонеткою», запустить своє шоу у Twitter
Власне шоу Такер Карлсон вів на Fox News з 2016 року
фото з відкритих джерел

Такер Карлсон хоче судитися з Fox News

Скандальний американський ведучий Такер Карлсон через два тижні після звільнення з Fox News звинуватив телеканал у шахрайстві та порушенні контракту, а також висунув низку вимог щодо документів, які можуть передувати судовому позову. Про це повідомляє Axios.

У вівторок Карлсон також оголосив, що перенесе своє шоу на Twitter.

«Незабаром ми перенесемо нову версію шоу, яке ми робили останні шість з половиною років, на Twitter, – сказав він у відеозаписі. – Ми також принесли деякі інші речі, про які ми вам розповімо. Але зараз ми просто вдячні за те, що ми тут. Свобода слова – це головне право, яке ви маєте. Без нього у вас немає інших».

Контракт Карлсона з Fox News діє до січня 2025 року, і Fox хоче продовжувати платити йому, що завадило б йому запустити конкуруюче шоу, але, схоже, його адвокати обрали інший шлях.

За інформацією видання Axios, адвокати Карлсона уже надіслали лист до телекомпанії, у якому також висунули звинувачення.

«Агресивний лист його юристів до Fox дає Карлсону можливість стверджувати, що положення про неконкуренцію в його контракті більше не діє, що дозволяє йому запустити власне конкуруюче шоу або медіа-підприємство», – йдеться у публікації Аxios.

У листі адвоката Карлсона до посадових осіб Fox News  йдеться про те, що співробітники Fox, включаючи «самого Руперта Мердока», порушили обіцянки Карлсону «навмисно і з нерозважливою зневагою до правди». Там стверджується, що вони дали Карлсону «суттєві запевнення» або обіцянки, які були навмисно порушені, що є шахрайством. Також у листі сказано, що Fox порушив угоду з Карлсоном про нерозголошення його приватних повідомлень у ЗМІ і не використовувати приватні повідомлення Карлсона «для вжиття будь-яких несприятливих дій щодо його працевлаштування».

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Теги: США ЗМІ скандал Володимир Зеленський телебачення

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