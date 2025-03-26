Тайвань створив безпілотний човен Endeavour Manta для захисту від Китая

Endeavor Manta був розроблений спеціально для захисту Тайваню від можливого китайського вторгнення

У Тайвані відбулась презентація нового безпілотного човна Endeavour Manta, який став перший у своєму роді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The War Zone.

Як зазначає видання, про існування Endeavour Manta оголосила сьогодні тайванська Китайська суднобудівна корпорація (CSBC Corp.), яка виробляє кораблі та підводні човни для військового та цивільного використання. Презентація відбулась під час заходу на воду у порту Гаосюн на півдні Тайваню.

Опубліковані технічні характеристики відносно невеликого USV включають довжину 8,6 метра (28,2 фута), ширину 3,7 метра (12,1 фута) і водотоннажність понад п’ять тонн у повному завантаженні. Корпус Endeavour Manta із армованого волокнами пластику має вантажопідйомність понад одну тонну та максимальну швидкість понад 35 вузлів, яка працює від двох підвісних двигунів.

USV, принаймні в його нинішньому вигляді, має позицію екіпажу біля основи «вітрила». Незрозуміло, чи призначена кабіна для екіпажу лише для тестової роботи, чи майбутні версії Endeavor Manta також можуть мати екіпаж принаймні за бажанням, що здається менш імовірним.

4 фото На весь екран





фото: Міністерство національної оборони Тайваню Міністерство національної оборони Тайваню Endeavor Manta був розроблений спеціально для операцій у Тайванській протоці

Безпілотний човен обладнаний сучасними системами зв’язку, зокрема 4G, радіостанціями прямої видимості та супутниковим зв’язком, що дозволяє йому діяти навіть за межами прямої видимості центру управління. Endeavour Manta має вбудовану систему розпізнавання цілей на основі штучного інтелекту, а також механізм самознищення, який активується у разі загрози потрапляння до ворога.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, розробка Endeavor Manta почалася минулого року і була натхненна використанням Україною USV для нападу на російські військово-морські кораблі та інші цілі під час конфлікту з Росією.

Однак кажуть, що Endeavor Manta був розроблений спеціально для операцій у Тайванській протоці. Це середовище, ймовірно, спонукало до вибору корпусу тримарана, який, як правило, краще справляється зі складними умовами моря, які тут часто зустрічаються.

Передбачається, що Endeavour Manta буде нести нерозголошену кількість «легких торпед» для ураження ворожих кораблів. Витративши своє торпедне озброєння, він зможе націлюватися на інші судна – або проводити наступні атаки – шляхом їх тарану, використовуючи боєголовку, встановлену в носовій частині.