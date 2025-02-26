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Після інциденту з підводним кабелем Тайвань затримав судно, пов'язане з Китаєм

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Після інциденту з підводним кабелем Тайвань затримав судно, пов'язане з Китаєм
З початку цього року Тайвань зафіксував вже п’ять випадків пошкодження підводних кабелів
фото: AP

Судно ходить під чужим прапором, але весь екіпаж – громадяни КНР 

Берегова охорона Тайваню повідомила про затримання вантажного судна, пов’язаного з Китаєм, – після того, як підводний кабель до островів Пенху в Тайванській протоці був відключений. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Тайвань неодноразово висловлював занепокоєння щодо так званих «сірих зон» китайської активності навколо острова, спрямованої на тиск без прямого військового конфлікту. Йдеться, зокрема, про прольоти повітряних куль і днопоглиблювальні роботи з видобутку піску.

Судно Hong Tai 58, зареєстроване в Того, стало на якір біля підводного кабелю поблизу південно-західного узбережжя Тайваню приблизно в той самий час, коли було розірвано з’єднання. Тайванська берегова охорона направила для його затримання три кораблі.

За словами тайванської сторони, усі вісім членів екіпажу Hong Tai 58 є громадянами Китаю. Судно, пов’язане з КНР, Тайбей підозрює і у причетності до іншого інциденту з пошкодженням кабелю, що стався раніше цього року.

Щодо зв’язку між Тайванем та іншими островами, включно з Пенху, то тайванське Міністерство цифрових технологій повідомило, що трафік було перенаправлено на інші кабелі, тому зв'язок не був порушений. Водночас у відомстві зауважили, що з початку цього року Тайвань зафіксував вже п’ять випадків пошкодження підводних кабелів, а торік таких випадків було лише три.

Нагадаємо, 6 січня Тайвань заявив про пошкодження підводного інтернет-кабелю біля північного узбережжя острова, що призвело до тимчасового порушення зв’язку. Тоді йшлося про причетність судна Shunxing39 під прапором Камеруну.

Також «Главком» повідомляв, що Тайвань вніс до чорного списку 52 китайські судна, які плавають під прапорами третіх країн.

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Теги: Китай плавання Тайвань

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