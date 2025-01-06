Тайвань звинуватив Китай у пошкодженні підводного кабелю поблизу свого узбережжя

Власником судна Shunxing39 є компанія, яка зареєстрована у Гонконзі

Тайвань припускає, що інцидент може бути частиною стратегії Китаю, спрямованої на порушення зовнішніх комунікацій острова

Тайвань заявив про пошкодження підводного інтернет-кабелю біля північного узбережжя острова, що призвело до тимчасового порушення зв’язку. Тайвань звернувся до Південної Кореї з проханням затримати судно. Про це повідомляє Financial Times.

Як відомо, вантажне судно Shunxing39, що йде під камерунським прапором, імовірно, спричинило пошкодження кабелю 3 січня поблизу порту Кілунг. Кабель є частиною Транстихоокеанської експрес-кабельної системи, яка забезпечує зв’язок між Тайванем та США.

Власником судна є компанія Jie Yang Trading Limited, зареєстрована у Гонконзі. Її директором вказаний громадянин материкового Китаю Го Веньцзе. Тайвань припускає, що інцидент може бути частиною стратегії Китаю, спрямованої на порушення зовнішніх комунікацій острова.

Берегова охорона Тайваню зазначила, що супутникові дані та інформація з автоматичної ідентифікаційної системи показують: Shunxing39 тягнув якір у районі, де кабель було пошкоджено. Через несприятливі погодні умови влада Тайваню не змогла піднятися на борт судна, а за міжнародним правом час для його затримання вже минув.

«Ми звернулися до Південної Кореї із проханням допомогти в розслідуванні, коли судно прибуде до порту Пусан», – повідомив представник берегової охорони Тайваню.

Тайванські посадовці підкреслюють, що інцидент із пошкодженням кабелю відповідає глобальній тенденції саботажу проти підводної інфраструктури. Судно Shunxing39, за їхніми словами, перебуває у поганому технічному стані й нагадує ті, що входять до «тіньового флоту» Росії.

Нагадаємо, 25 грудня у Балтійському морі вийшов з ладу електрокабель Estlink 2 між Естонією та Фінляндією. Після цього в Балтійському морі фінська прикордонна служба затримала нафтовий танкер Eagle S, що вийшов з російського Санкт-Петербурга. Фінська сторона вважає, що судно причетне до пошкодження кабелю.

27 грудня митна служба Фінляндії затримала вантаж танкера Eagle S, підозрюваного у пошкодженні кабелю. Зазначається, що Фінляндія продовжує попереднє розслідування у зв'язку з можливим порушенням закону за обтяжливих обставин. Згідно з уточненими даними, загалом порушено роботу чотирьох комунікаційних кабелів, що відходять з Фінляндії дном Балтійського моря.

Пізніше стало відомо, що арешт нафтового танкера Eagle S, пов'язаного з пошкодженням кабелів у Фінській затоці, залишається чинним. Повітовий суд Гельсінкі відхилив клопотання про скасування арешту.

Як повідомлялося, ремонт електрокабелю EstLink 2 між Фінляндією та Естонією коштуватиме більш ніж 30 млн євро.

До слова, члени НАТО погодили заходи щодо посилення присутності Альянсу в Балтійському морі після пошкодженням підводних кабелів, що з'єднують Естонію та Фінляндію.