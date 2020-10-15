Україна співпрацюватиме з компанією, яку США оголосили загрозою нацбезпеці



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Держспецзв’язку та «Хуавей Україна» підписали меморандум щодо співпраці у сферах кібербезпеки, кіберзахисту та телекомунікацій

Держспецзв’язку співпрацюватиме з компанією Huawei над проєктами в сфері безпеки інформації

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України підписала меморандум з компанією «Хуавей Україна» з метою покращення державно-приватної взаємодії, співпраці у сферах кібербезпеки, кіберзахисту та телекомунікацій.

«Держспецзв’язку рада співпрацювати з компанією світового рівня над проєктами в сфері безпеки інформації. Переконаний, що наша взаємодія зміцнить можливості для захисту від кіберзагроз», – повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.

Директор «Хуавей Україна» також подякував за співпрацю та висловив сподівання на «успішні майбутні проєкти».

Зазначимо, що у мережі нагадали Держспецзв’язку, що Huawei підозрюють у США в шпигунстві та незаконному зборі інформації.

Як відомо, західні уряди один за одним оголошують війну китайському телекомунікаційному гіганту Huawei.

Техніка цього виробника нібито має «чорні двері», які дають китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв. У Єврокомісії переконані, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бути використані для отримання різної інформації з гаджетів.

Влітку цього року США офіційно оголосили Huawei загрозою національній безпеці.

У серпні цього року США внесли у чорний список 38 компаній за співпрацю з Huawei.