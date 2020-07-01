США офіційно оголосили Huawei загрозою національній безпеці



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Китайські телекомунікаційні компанії Huawei та ZTE оголошено загрозами національній безпеці США

У США наголосили, що Huawei має тісні зв'язки з Комуністичною партією Китаю

Федеральна комісія зв'язку США (FCC) офіційно оголосила китайські телекомунікаційні компанії Huawei та ZTE загрозами національній безпеці.

Про це йдеться в заяві комісії.

Відтепер гроші з американського фонду загальних послуг FCC не можна буде використовувати для придбання, обслуговування та підтримки будь-якого обладнання або послуг, що надаються або виробляються цими компаніями.

Як зазначається, Huawei та ZTE мають тісні зв'язки з Комуністичною партією Китаю, військовим відомством КНР та загалом підпорядковуються китайському законодавству, що зобов'язує їх співпрацювати з розвідувальними органами держави.

«Ми не можемо та не дозволимо Комуністичній партії Китаю використовувати мережеві уразливості та поставити під загрозу нашу критично важливу комунікаційну інфраструктуру», - йдеться в заяві комісії.

Нещодавно США пригрозили Канаді наслідками через співпрацю з Huawei.