США офіційно оголосили Huawei загрозою національній безпеці
У США наголосили, що Huawei має тісні зв'язки з Комуністичною партією Китаю
Федеральна комісія зв'язку США (FCC) офіційно оголосила китайські телекомунікаційні компанії Huawei та ZTE загрозами національній безпеці.
Про це йдеться в заяві комісії.
Відтепер гроші з американського фонду загальних послуг FCC не можна буде використовувати для придбання, обслуговування та підтримки будь-якого обладнання або послуг, що надаються або виробляються цими компаніями.
Як зазначається, Huawei та ZTE мають тісні зв'язки з Комуністичною партією Китаю, військовим відомством КНР та загалом підпорядковуються китайському законодавству, що зобов'язує їх співпрацювати з розвідувальними органами держави.
«Ми не можемо та не дозволимо Комуністичній партії Китаю використовувати мережеві уразливості та поставити під загрозу нашу критично важливу комунікаційну інфраструктуру», - йдеться в заяві комісії.
Нещодавно США пригрозили Канаді наслідками через співпрацю з Huawei.У середині травня державний секретар США Майк Помпео анонсував нові санкції проти китайської компанії Huawei. Тепер компанії повинні будуть отримати ліцензію від уряду США перед продажем продукції Huawei.