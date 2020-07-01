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    HiTech

    США офіційно оголосили Huawei загрозою національній безпеці

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    Китайські телекомунікаційні компанії Huawei та ZTE оголошено загрозами національній безпеці США - США офіційно оголосили Huawei загрозою національній безпеці
    Китайські телекомунікаційні компанії Huawei та ZTE оголошено загрозами національній безпеці США

    У США наголосили, що Huawei має тісні зв'язки з Комуністичною партією Китаю

    Федеральна комісія зв'язку США (FCC) офіційно оголосила китайські телекомунікаційні компанії Huawei та ZTE загрозами національній безпеці.

    Про це йдеться в заяві комісії.

    Відтепер гроші з американського фонду загальних послуг FCC не можна буде використовувати для придбання, обслуговування та підтримки будь-якого обладнання або послуг, що надаються або виробляються цими компаніями.

    Як зазначається, Huawei та ZTE мають тісні зв'язки з Комуністичною партією Китаю, військовим відомством КНР та загалом підпорядковуються китайському законодавству, що зобов'язує їх співпрацювати з розвідувальними органами держави.

    «Ми не можемо та не дозволимо Комуністичній партії Китаю використовувати мережеві уразливості та поставити під загрозу нашу критично важливу комунікаційну інфраструктуру», - йдеться в заяві комісії.

    Нещодавно США пригрозили Канаді наслідками через співпрацю з Huawei.

    У середині травня державний секретар США Майк Помпео анонсував нові санкції проти китайської компанії Huawei. Тепер компанії повинні будуть отримати ліцензію від уряду США перед продажем продукції Huawei.
    США санкції Китай бізнес технології нацбезпека
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