США внесли у чорний список 38 компаній за співпрацю з Huawei



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США покарає бізнес, який безпосередньо пов'язаний з Huawei

Сполучені Штати обмежують доступ Huawei до американських технологій

США обмежують доступ китайської технологічної компанії Huawei до американських технологій. Про це повідомив голова Держдепу Майкл Помпео, передає Інтерфакс. Держдеп також повідомив, що міністерство торгівлі внесло 38 компаній, афілійованих з Huawei, у свій список іноземців, яким заборонено отримувати певні конфіденційні технології США.

«Сьогодні ми завдали прямий удар по Huawei і Комуністичної партії Китаю, ще сильніше обмеживши можливості Huawei в придбанні американських технологій», - йдеться в заяві голови відомства Майка Помпео, розміщеному в Twitter.

Він зазначив, що США таким чином знизили можливості Huawei «ставити під загрозу цілісність світових мереж і особисті дані американців».

«Ми не потерпимо спроб Компартії Китаю поставити під загрозу конфіденційність наших громадян, інтелектуальну власність нашого бізнесу або цілісність мереж наступного покоління в усьому світі», - наголошується в заяві Помпео.

Раніше повідомлялося, що Санкції США можуть знищити бізнес найбільшого світового виробника смартфонів. З наступного місяця Huawei не зможе отримувати надшвидкі процесори Kirin, оскільки вони виробляються з використанням американських технологій. Підприємства відмовляються поставляти процесори Huawei через санкції США.

Huawei також стикається з жорсткою конкуренцією з боку внутрішніх конкурентів, таких як Vivo, Oppo і Xiaomi. Аналітики впевнені, ці виробники продовжуватимуть активно розвиватися, в той час як Huawei в наступному році слід приготуватися до падіння показників, оскільки США «будуть повільно душити бізнес».

Huawei знаходиться під санкціями США з травня 2019 року. Американські компанії не мають права вести бізнес з китайською корпорацією, але їм дозволено підтримувати продукти Huawei, які були випущені до її внесення до списку санкцій.

Тим часом компанія Huawei бере участь у запуску мобільного інтернету 4G на станціях київського метро.