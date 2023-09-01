В Україні з’явився освітній застосунок

До онлайн-спілкування з главою держави долучилися майже 40 навчальних закладів із 23 областей України та закордону

Сьогодні почали роботу майже 13 тис. шкіл, де здобуватимуть знання понад 3,7 млн учнів і учениць

Президент України Володимир Зеленський привітав освітян з 1 вересня і представив новий застосунок для школярів «Мрія».

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До онлайн-спілкування з главою держави долучилися майже 40 навчальних закладів із 23 областей України, а також з-за кордону. Зокрема, це школи з прифронтових областей, навчальні заклади, які прийняли учнів-переселенців, школа з міста Бахмута, яка працює у надзвичайному дистанційному форматі, заклади у Стамбулі, Вільнюсі, Варшаві, Мюнхені, де навчаються українські діти.

Президент зазначив, що сьогодні всі українські школи функціонують у різних умовах, і з початком повномасштабної війни 1 вересня в усіх різне. Він відзначив, що сьогодні почали роботу майже 13 тис. шкіл, де здобуватимуть знання понад 3,7 млн учнів і учениць.

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Під час спілкування з учнями глава держави висловив переконання, що українська освіта обов’язково має бути сучасною та складати гідну конкуренцію освіті західних країн. Водночас акцентував, що Україна чекає на повернення всіх наших сімей і дітей.

Що передбачає застосунок?

Для дітей: є курси, гуртки, портфоліо учня, план дня, мрія ID.

Для вчителів: онлайн-журнали, а також платформа підготовки до уроків.

Для батьків: за допомогою цього додатка можуть стежити за тим, чи в укриттях дитина, якщо в регіоні тривога, бачити сильні сторони дитини, до чого має таланти і в чому їм потрібна допомога, комунікаційні чати з вчителями.

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Раніше про застосунок розповідав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, «Мрія» покликана «акумулювати можливості для учнів та освітян, а також допомогти в отриманні реального фідбеку щодо змін в системі освіти».

Застосунок, за задумом розробників, сприятиме популяризації освіти, побудові індивідуальної освітньої траєкторії, а також створить можливість для комунікації між владою та учасниками освітнього процесу – батьками, вчителями й учнями.

Також очікується, що учням «Мрія» допоможе з пошуком нових можливостей для розвитку, зокрема, грантів, конкурсів, олімпіад тощо.

Раніше повідомлялося, що уряд переформатує навчальний процес дітей, які зараз перебувають за кордоном.