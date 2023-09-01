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Скільки дітей пішло в київські школи: Кличко повідомив хорошу новину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Скільки дітей пішло в київські школи: Кличко повідомив хорошу новину
Цьогоріч у школи Києва пішли майже 25 тис. першокласників
фото: glavcom.ua

За словами Кличка, 240 тис. учнів столичних шкіл обрали очну форму навчання

У школах столиці розпочали новий навчальний рік, зокрема очну форму навчання обрали 240 тис. учнів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні, 1 вересня, всі 420 столичних шкіл розпочали свою роботу. Абсолютна більшість із них – в очному форматі. Цього року навчатися офлайн пішли 240 тис. школярів – це у 2,5 раза більше, ніж минулого року. Тоді 94 тис. батьків вирішили відправити дітей на очне навчання», – сказав Кличко.

Мер столиці розповів, що цьогоріч у школи Києва пішли майже 25 тис. першокласників, що близько до показників довоєнних років.

Як зазначив Кличко на сьогодні 417 шкіл із 420 мають укриття, в яких вдалось забезпечити майже 190 тисяч місць.

Нагадаємо, Міносвіти повідомляло, що до перших класів підуть цього року підуть 340 тис. дітей. До слова, минулого року цей показник становив 325 тис.

Цьогоріч у закладах освіти допускатиметься як очна, так і дистанційна форма навчання. Це залежатиме від безпекової ситуації.

До слова, сьогодні, 1 вересня, у столиці повідомлено про замінування усіх середніх шкіл.

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Теги: Віталій Кличко Київ освіта школа школярі

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