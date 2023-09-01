Уряд переформатує навчальний процес дітей, які зараз перебувають за кордоном

Шмигаль заявив, що ухвалені рішення є однією з важливих передумов для повернення українців додому

Денис Шмигаль: «Затвердили типову освітню програму, яка передбачає вивчення лише предметів українознавчого компоненту»

На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів ухвалив рішення переформатувати навчальний процесу для дітей, які зараз перебувають за кордоном. Затверджена освітня програма, яка передбачає вивчення лише предметів українознавчого компоненту. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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«Це стосується й українських дітей, які зараз за кордоном. Ми робимо все, аби вони не втратили зв’язок з українським освітнім простором», – пояснив Шмигаль.

За його словами, таке рішення є однією з важливих передумов для повернення українців додому. «Тому уряд ухвалив рішення про переформатування освітнього процесу для дітей, які зараз не в Україні. Затвердили типову освітню програму, яка передбачає вивчення лише предметів українознавчого компоненту. Це 6-8 год. на тиждень», – заявив Шмигаль.

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При цьому він додав, що оцінки з математики чи, наприклад, з природничих наук будуть зараховані у школі, у якій діти зараз навчаються за кордоном.

Шмигаль також розповів, що на виконання завдання президента України уряд працює над системною трансформацією освітнього процесу.

Так, віце-прем’єр-міністр Михайло Федоров та міністр освіти Оксен Лісовий уже мають конкретні напрацювання, які до кінця року будуть презентовані. Мова йде про п’ять напрямів:

покращення рівня навичок освітніх менеджерів;

підвищення престижу, оплати праці, навичок та вмінь українських педагогів;

сучасний зміст і сенси освіти на основі НУШ;

оновлена система та мережа для рівного доступу всіх дітей до якісної освіти;

новий освітній простір: його безпека та якість за новими стандартами.

Нагадаємо, міністр Лісовий анонсував зміни в оплаті праці освітян.