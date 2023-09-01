Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Уряд переформатує навчальний процес дітей, які зараз перебувають за кордоном

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд переформатує навчальний процес дітей, які зараз перебувають за кордоном
Шмигаль заявив, що ухвалені рішення є однією з важливих передумов для повернення українців додому
фото ілюстративне

Денис Шмигаль: «Затвердили типову освітню програму, яка передбачає вивчення лише предметів українознавчого компоненту»

На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів ухвалив рішення переформатувати навчальний процесу для дітей, які зараз перебувають за кордоном. Затверджена освітня програма, яка передбачає вивчення лише предметів українознавчого компоненту. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Це стосується й українських дітей, які зараз за кордоном. Ми робимо все, аби вони не втратили зв’язок з українським освітнім простором», – пояснив Шмигаль.

За його словами, таке рішення є однією з важливих передумов для повернення українців додому. «Тому уряд ухвалив рішення про переформатування освітнього процесу для дітей, які зараз не в Україні. Затвердили типову освітню програму, яка передбачає вивчення лише предметів українознавчого компоненту. Це 6-8 год. на тиждень», – заявив Шмигаль.

При цьому він додав, що оцінки з математики чи, наприклад, з природничих наук будуть зараховані у школі, у якій діти зараз навчаються за кордоном.

Шмигаль також розповів, що на виконання завдання президента України уряд працює над системною трансформацією освітнього процесу.

Так, віце-прем’єр-міністр Михайло Федоров та міністр освіти Оксен Лісовий уже мають конкретні напрацювання, які до кінця року будуть презентовані. Мова йде про п’ять напрямів:

  • покращення рівня навичок освітніх менеджерів;
  • підвищення престижу, оплати праці, навичок та вмінь українських педагогів;
  • сучасний зміст і сенси освіти на основі НУШ;
  • оновлена система та мережа для рівного доступу всіх дітей до якісної освіти;
  • новий освітній простір: його безпека та якість за новими стандартами.

Нагадаємо,  міністр Лісовий анонсував зміни в оплаті праці освітян. 

 

 

Теги: міністр безпека Денис Шмигаль навчання освіта

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Наука та освіта

Уряд переформатує навчальний процес дітей, які зараз перебувають за кордоном
Уряд переформатує навчальний процес дітей, які зараз перебувають за кордоном
Разумков, В'ятрович та інші. Відомі українці показали яскраві фото зі школярами
Разумков, В'ятрович та інші. Відомі українці показали яскраві фото зі школярами
Що відрізняє нас від ворога? Залужний потужно привітав українців із 1 вересня
Що відрізняє нас від ворога? Залужний потужно привітав українців із 1 вересня
Українці можуть опанувати нові спеціальності у «Дія.Освіта»: повний перелік
Українці можуть опанувати нові спеціальності у «Дія.Освіта»: повний перелік
Міністр Лісовий анонсував зміни в оплаті праці освітян
Міністр Лісовий анонсував зміни в оплаті праці освітян
Освіта за залізною завісою. Як українські студенти воюють за право вчитися за кордоном
Освіта за залізною завісою. Як українські студенти воюють за право вчитися за кордоном

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Міністр Лісовий анонсував зміни в оплаті праці освітян
21K
Арахамія налякав ухилянтів, що втекли за кордон
14K
Росія вночі атакувала Україну двома ракетами «Калібр», є влучання – Повітряні сили
9541
Зеленський повідомив, чи піде на другий строк, якщо вибори-2024 відбудуться
9212
«Мертвий чи живий?»: Журналісти розшукали таємні знаки на могилі Пригожина
8288
СБУ скинула російського царя Миколу II з воріт монастиря у Києві (фото)

Новини

Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:40
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
Сьогодні, 05:30
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 1 вересня
Сьогодні, 05:08
1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:58
Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту