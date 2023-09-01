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Разумков, В'ятрович та інші. Відомі українці показали яскраві фото зі школярами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Разумков, В'ятрович та інші. Відомі українці показали яскраві фото зі школярами
Сьогодні в Україні до перших класів вирушило 340 тис. дітей
фото: glavcom.ua

Перший дзвоник пролунав в тисячах шкіл, ліцеях, гімназіях, зокрема й у навчальних закладах Києва

В Україні сьогодні, 1 вересня, відзначають День знань та проводять урочисті лінійки з нагоди початку навчального року. Перший дзвоник пролунав в тисячах шкіл, ліцеях, гімназіях.

Разумков, В'ятрович та інші. Відомі українці показали яскраві фото зі школярами фото 1

Відомі українці показали у соцмережах світлини зі своїми дітьми, які пішли сьогодні в школу. Зокрема, до флешмобу списку долучилися нардепи Дмитро Разумков та Володимир В'ятрович, депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба, заступник директора Департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов, український актор театру Андрій Ісаєнко та інші.

Нардеп Дмитро Разумков разом з дружиною та синами, один із яких пішов сьогодні в перший клас
Нардеп Дмитро Разумков разом з дружиною та синами, один із яких пішов сьогодні в перший клас
фото: Дмитро Разумков
Заступник директора Департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов разом з сином-першокласником, донькою-третьокласницею та дружиною
Заступник директора Департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов разом з сином-першокласником, донькою-третьокласницею та дружиною
фото: Валерій Ткачов
Український актор театру Андрій Ісаєнко з дружиною та донькою-першокласницею
Український актор театру Андрій Ісаєнко з дружиною та донькою-першокласницею
фото: Андрій Ісаєнко
Нардеп Володимир В'ятрович з сином-першокласником
Нардеп Володимир В'ятрович з сином-першокласником
фото: Володимир В'ятрович
Депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба з донькою-семикласницею
Депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба з донькою-семикласницею
фото: Євгенія Кулеба

Зокрема, у столичній школі Дарницького району початок навчального року відсвяткували співами й танцями. Зокрема, під час одного з танців було розгорнуто величезний прапор України.

Під час одного з танців дітей розгорнуто великий прапор України
Під час одного з танців дітей розгорнуто великий прапор України
фото: glavcom.ua

Також на урочистості запросили аніматора у костюмі пса Патрона, якого обожнюють діти. Разом з ним малеча заспівала однойменну пісню.

Разумков, В'ятрович та інші. Відомі українці показали яскраві фото зі школярами фото 2

Як повідомляло Міністерство освіти, до перших класів підуть 340 тис. дітей. До слова, минулого року до першого класу пішли 325 тис. маленьких українців.

Цьогоріч у закладах освіти допускатиметься як очна, так і дистанційна форма навчання. Це залежатиме від безпекової ситуації.

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Теги: освіта школа навчання школярі свято

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