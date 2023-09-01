Разумков, В'ятрович та інші. Відомі українці показали яскраві фото зі школярами
Перший дзвоник пролунав в тисячах шкіл, ліцеях, гімназіях, зокрема й у навчальних закладах Києва
В Україні сьогодні, 1 вересня, відзначають День знань та проводять урочисті лінійки з нагоди початку навчального року. Перший дзвоник пролунав в тисячах шкіл, ліцеях, гімназіях.
Відомі українці показали у соцмережах світлини зі своїми дітьми, які пішли сьогодні в школу. Зокрема, до флешмобу списку долучилися нардепи Дмитро Разумков та Володимир В'ятрович, депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба, заступник директора Департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов, український актор театру Андрій Ісаєнко та інші.
Зокрема, у столичній школі Дарницького району початок навчального року відсвяткували співами й танцями. Зокрема, під час одного з танців було розгорнуто величезний прапор України.
Також на урочистості запросили аніматора у костюмі пса Патрона, якого обожнюють діти. Разом з ним малеча заспівала однойменну пісню.
Як повідомляло Міністерство освіти, до перших класів підуть 340 тис. дітей. До слова, минулого року до першого класу пішли 325 тис. маленьких українців.
Цьогоріч у закладах освіти допускатиметься як очна, так і дистанційна форма навчання. Це залежатиме від безпекової ситуації.
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