Чи шкодить 5G здоров’ю: результати досліджень

Вчені підвели підсумок досліджень і спостережень за 5G за останні 10 років. Та зробили висновок, чи шкодить нова технологія здоров’ю

З впровадженням нових технологій, таких як 5G, з'явилося занепокоєння людей щодо адекватності досліджень про можливі наслідки для здоров'я від радіочастотного випромінювання.

Вчені провели детальний аналіз, щоб з'ясувати, чи коректні ці дослідження. За результатами було оприлюднене декілька наукових робіт в Nature – найпрестижнішому в світі науковому журналі.

Перша робота, доступна в Nature, – узагальнення експериментів, які проводилися в різних країнах світу в різні роки. Австралійське агентство з радіаційної та ядерної безпеки обробило дані 138 досліджень щодо впливу на здоров'я малопотужного випромінювання з частотою від 6 до 300 ГГц — тобто, від нижньої межі мереж 5G до авіаційних радарів.

Друга робота, також опублікована в Nature, вивчає і відтворює 107 експериментів зі 138-ми згаданих вище. Автори з Технологічного університету в Сіднеї, повторили досліди, аналізували вплив випромінювання на геном, клітини, тканини, органи й організм в цілому.

В результаті обидві групи дослідників не виявили негативних наслідків впливу 5G-випромінювання на живу матерію.

Деякі досліди показали тільки «відчутний нагрів» тканин при потужності, яка в десятки та сотні разів перевищує дозволену для мобільних мереж.

Джерело: 24 канал