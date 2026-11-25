Серед можливостей концепції – створення відео, у яких сам користувач ставатиме головним героєм

Google може створити персональний телеканал My Channel, де штучний інтелект генеруватиме відео відповідно до інтересів користувача. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патентну заявку компанії.

Згідно з патентною заявкою, у телевізійному застосунку може з’явитися окремий розділ My Channel. На відміну від звичайних стримінгових сервісів, де глядач обирає готовий контент, тут ШІ створюватиме унікальні відео на основі вподобань користувача. Вони відображатимуться у вигляді карток із назвою та коротким описом, наприклад «кримінально-комедійна пригода».

Серед можливостей концепції – створення відео, у яких сам користувач ставатиме головним героєм. Для цього система зможе сформувати його цифровий образ на основі фотографії та відтворити голос, щоб персонаж говорив голосом глядача.

Для персоналізації контенту система планує використовувати три категорії даних: інтереси та вподобання, інформацію про пристрій, демографічні дані. На основі цієї інформації велика мовна модель формуватиме запит для генерації відео. Створений контент зберігатиметься в окремому сховищі персоналізованих матеріалів, звідки його можна буде переглядати на телевізорі.

Також передбачено можливість запускати генерацію за розкладом – щотижня, щомісяця або щороку – чи створювати відео вручну. Одна з патентних вимог описує навіть автоматичне формування запитів без участі користувача.

Втім, My Channel поки залишається лише концепцією, описаною в патентній заявці, а не готовим продуктом. Патентний експерт уже остаточно відмовив у її схваленні, однак Google ще може змінити формулювання заявки або подати апеляцію.

До слова, українці можуть безоплатно пройти програму «Сертифікація Google із професійного використання ШІ» на платформі Coursera.