Рубіо заявив, що Дональд Трамп не має жодного стосунку до рішень, ухвалених Starlink і Starshield

Нічні операції українських безпілотників потребують ретельної підготовки, великих обсягів даних і стабільного зв’язку з партнерами. Раптовий збій Starshield від SpaceX 14 жовтня став серйозним випробуванням. Хоча частину обмежень зняли наприкінці місяця, на початку листопада над окупованими територіями України знову запровадили їх. Ніхто не взяв на себе відповідальність за це рішення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Economist.

Ілон Маск, який контролює SpaceX, наполягав на тому, що не контролює Starshield і що правила роботи сервісу не змінилися. Його коментар про те, що «занадто багато говорять про те, що Україна – хороша країна, а Росія – погана», наводить на думку, що він піддався російській пропаганді.

Чиновники адміністрації Трампа звинуватили SpaceX. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп не має жодного стосунку до рішень, ухвалених Starlink і Starshield. Формально сервіс Starshield керується компанією SpaceX і контролюється Пентагоном.

При цьому джерело в американському уряді стверджує, що початкове рішення про зниження швидкості роботи українського Starshield у жовтні було ухвалено в обхід міністерства війни і «не відповідало жодній звичайній процедурі чи президентському указу». Сервіс було частково відновлено лише після того, як Пентагон надіслав SpaceX повідомлення про невідповідність.

Джерела, наближені до компанії, стверджують, що ідея обмеження швидкості навряд чи походила від політиків. «Вони не могли б придумати цю політику, не знаючи, що саме вони намагаються регулювати», – сказав він.

Колишній американський чиновник припускає, що Маск ініціював цей крок з «неявної або явної» згоди президента Трампа та його перемовників щодо війни в Україні. Дехто вважає, що обмеження покликані чинити тиск на Україну, щоб та пішла на поступки в мирних переговорах.

Starshield – військова версія супутникової мережі Starlink, призначена для потреб державних установ і військових. Вона забезпечує захищений зв’язок та використовується, зокрема, для виконання оборонних завдань.

Нагадаємо, 12 листопада президент Володимир Зеленський знову заявив про проблеми в роботі системи Starshield над територією України.

Згодом генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що причетні сторони працюють над якнайшвидшим відновленням нормальної роботи супутникової системи Starshield в Україні