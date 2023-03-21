Фонд держмайна починає співпрацю з Google

Google надав Фонду держмайна доступ до бізнес-акаунтів Google та необмежений доступ до хмарного сховища

Задля посилення кібербезпеки та централізації роботи з документами Фонд держмайна (ФДМУ) розпочинає співпрацю з Google. Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що Google надав українському відомству доступ до бізнес-акаунтів Google та необмежений доступ до хмарного сховища.

«Партнерство з Google допоможе державі щорічно зекономити до 21,5 млн грн. Google Workspace надасть Фонду можливість використовувати електронну пошту та календар для планування зустрічей та координації роботи, чат для комунікації та співпраці з колегами, а також Google Drive для зберігання та обміну документами. Крім того, Фонд зможе використовувати Google Docs, Google Sheets та Google Slides для спільної роботи над документами та створення нових робочих матеріалів», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що Фонд держмайна продав «Укроборонресурси».