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Фонд держмайна починає співпрацю з Google

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Фонд держмайна починає співпрацю з Google
фото ілюстративне

Google надав Фонду держмайна доступ до бізнес-акаунтів Google та необмежений доступ до хмарного сховища

Задля посилення кібербезпеки та централізації роботи з документами Фонд держмайна (ФДМУ) розпочинає співпрацю з Google. Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що Google надав українському відомству доступ до бізнес-акаунтів Google та необмежений доступ до хмарного сховища.

«Партнерство з Google допоможе державі щорічно зекономити до 21,5 млн грн. Google Workspace надасть Фонду можливість використовувати електронну пошту та календар для планування зустрічей та координації роботи, чат для комунікації та співпраці з колегами, а також Google Drive для зберігання та обміну документами. Крім того, Фонд зможе використовувати Google Docs, Google Sheets та Google Slides для спільної роботи над документами та створення нових робочих матеріалів», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Фонд держмайна продав «Укроборонресурси».

Теги: Google Фонд державного майна бізнес

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