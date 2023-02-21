Фонд держмайна готує до приватизації три великі заводи у Запоріжжі
Кошти від приватизації спрямують на підтримку Сил Оборони
Фонд державного майна готує до приватизації «Запорізький титано-магнієвий комбінат», «Кремнійполімер» та «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Кошти від приватизації спрямують на підтримку Сил Оборони.
Зазначається, що кожне з підприємств стане перспективним активом для майбутніх інвесторів:
- Запорізький титано-магнієвий комбінат – єдиний у Європі виробник губчастого титану;
- Кремнійполімер – єдиний в Україні виробник кремнійорганічної продукції (силіконів);
- Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат – колишній флагман алюмінієвої промисловості, єдиний виробник первинного алюмінію.
«Наша мета – готувати підприємства до приватизації та зробити їх привабливими для інвесторів. Кошти від приватизації ми направляємо на підтримку Сил Оборони», – зазначають у Фонді.
Нагадаємо, 17 січня стало відомо, що Україна вперше продала морський порт – «Усть-Дунайськ».
На початку лютого стало відомо, що Україна виставить на приватизацію ще один морський порт.
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