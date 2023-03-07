Фонд держмайна продав «Укроборонресурси». Як це вплине на обороноздатність країни

Вартість активу зросла майже в 12 разів до 210,6 млн грн

Сьогодні, 7 березня, Фонд державного майна провів приватизаційний аукціон, на якому знайшов приватного власника для єдиного майнового комплексу держпідприємства «Укроборонресурси». Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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За актив змагався 21 підприємець. Внаслідок цього вартість активу зросла майже в 12 разів до 210,6 млн грн. Урезультаті переможець – ТОВ «Епіцентр К».

«Це найбільша переможна ціна за державний актив на приватизаційних аукціонах з початку 2023 року. Попередній рекорд встановлений на торгах з продажу порту «Усть-Дунайськ», коли переможець запропонував за актив 201 млн грн.», – йдеться у повідомленні.

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Як зазначається у повідомленні, продаж підприємства «Укроборонресурси» ніяк не впливає на обороноздатність України, оскільки від «оборони» у нього залишилась лише назва. «Основна діяльність цього підприємства полягає в комплексній переробці та утилізації майна концерну «Укроборонпром». При цьому останні роки держпідприємство «Укроборонресурси» було збитковим та накопичило понад 3 млн грн боргів.

Приватизація цього підприємства під час війни – це додаткові кошти для підтримки Збройних сил, які дійсно впливають на посилення обороноздатності», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Фонд держмайна готує до приватизації три великі заводи у Запоріжжі.