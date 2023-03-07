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Фонд держмайна продав «Укроборонресурси». Як це вплине на обороноздатність країни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Фонд держмайна продав «Укроборонресурси». Як це вплине на обороноздатність країни
За актив підприємства змагався 21 підприємець
фото: informator.ua

Вартість активу зросла майже в 12 разів до 210,6 млн грн

Сьогодні, 7 березня, Фонд державного майна провів приватизаційний аукціон, на якому знайшов приватного власника для єдиного майнового комплексу держпідприємства «Укроборонресурси». Про це повідомляє пресслужба Фонду.

За актив змагався 21 підприємець. Внаслідок цього вартість активу зросла майже в 12 разів до 210,6 млн грн. Урезультаті переможець – ТОВ «Епіцентр К».

«Це найбільша переможна ціна за державний актив на приватизаційних аукціонах з початку 2023 року. Попередній рекорд встановлений на торгах з продажу порту «Усть-Дунайськ», коли переможець запропонував за актив 201 млн грн.», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається у повідомленні, продаж підприємства «Укроборонресурси» ніяк не впливає на обороноздатність України, оскільки від «оборони» у нього залишилась лише назва. «Основна діяльність цього підприємства полягає в комплексній переробці та утилізації майна концерну «Укроборонпром». При цьому останні роки держпідприємство «Укроборонресурси» було збитковим та накопичило понад 3 млн грн боргів.

Приватизація цього підприємства під час війни – це додаткові кошти для підтримки Збройних сил, які дійсно впливають на посилення обороноздатності», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Фонд держмайна готує до приватизації три великі заводи у Запоріжжі.

Теги: рекорд Укроборонпром аукціон Порту

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