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Фонд держмайна хоче продати «Електронмаш» за демпінговою ціною

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Фонд держмайна хоче продати «Електронмаш» за демпінговою ціною
ФДМУ видкинув звинувачення у штучному заниженні ціни на землю в Києві
фото:https://nashigroshi.org

Фонд держмайна виставив на аукціон земельну ділянку суттєво дешевше ринкової вартості

 

Регіональне відділення Фонду держмайна вирішило продати з аукціону земельну ділянку Києві під забудову, у десять разів дешевше її ринкової ціни – лише по $600-1000 за сотку. Про це розповідають журналісти видання «Наші гроші».

Зокрема йдеться про завод «Електронмаш» з земельною ділянкою площею 13 гектарів по вул. Кільцева дорога, 4, який вже не вперше виставляють на аукціон. Цього разу стартова ціна торгів становить всього 33 млн грн, а це приблизно $630 за сотку землі у столиці. Торги було призначено на 17 березня. Але 21 лютого аукціон був скасований без пояснення причин.

Нагадаємо, до минулого року цей завод намагались продати двічі. Кожного разу на торгах ціна злітала у кілька разів. Вперше ТОВ «Лортен груп» виграло з ціною 970 млн грн, вдруге ТОВ «Український імідж» з ціною 430 млн грн. Однак обидва рази з різних причин переможці чомусь  скасовували угоди із з ФДМУ.

На початок березня призначено ще один аукціон на єдиний майновий комплекс державного підприємства «Укроборонресурси» за адресою Саперно-Слобідський проїзд, 3. Це складські логістичні комплекси площею понад 4 гектари. Стартова ціна аукціону становить 18 млн грн, а це $1056 за сотку. При цьому Фонд держмайна зазначає, що по цьому об’єкту відсутні обтяження.

Демпінг чи ні?

Втім, як зазначають журналісти видання, такі ціни в рази нижче за ринкові. Наприклад, в районі метро «Теремки» продається ділянка площею понад 1 гектар за 47 млн грн, а це $9 273 за сотку. На Столичному шосе можна знайти ще один об'єкт розміром  майже півтора гектари за $1,9 млн що відповідає  $14 000 за сотку.

Втім у розмові із кореспондентом «Наших грошей» керівництво Фонду держмайна відкинуло звинувачення у демпінгу цін на землю. Там відповіли, що низькі стартові ціни пояснюються воєнним станом. Мовляв, під час вторгнення законодавство змінили так, що майно на аукціони вже не можна виставляти по оціночній вартості, а тільки по балансовій, яка зазвичай суттєво нижча. Таким чином «Електронмаш» цього разу виставили на продаж за 33 млн грн, а до вторгнення стартова ціна становила 66 млн грн. У ФДМУ  також очікують, що під час торгів  ціна ділянки зросте.

Нагадаємо, раніше Національний банк  продав базу відпочинку «Княжий двір». Покупцем стала київська компанія, яка запропонувала за нього на відкритих торгах «Прозорро.Продаж» $827 тисяч, проте ця сума суттєво менша за ринкову вартість об'єкту. 

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Теги: Національний банк метро банк гроші завод аукціон майно

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