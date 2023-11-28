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Google видалить частину облікових записів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Google видалить частину облікових записів
Google вважатиме акаунт активним, якщо користувач надсилатиме або відкриватиме електронні листи
фото ілюстративне

Вміст Google Фото може бути видалено через два роки бездіяльності

Із 1 грудня Google відповідно до оновленої політики користування почне видаляти облікові записи, які не використовувалися протягом двох років. Власники облікових записів, які потенційно можуть бути видалені, спочатку отримають декілька сповіщень від Google на електронну пошту. Про це пише Bloomberg.

«Найпростіший спосіб підтримувати активність свого облікового запису Google (і таким чином запобігти його видаленню) - входити принаймні раз на два роки», – йдеться в повідомленні.

Google вважатиме акаунт активним, якщо користувач надсилатиме або відкриватиме електронні листи, користуватиметься пошуковою системою Google і переглядатиме відео YouTube під час входу в обліковий запис.

«Підписки, налаштовані через ваш обліковий запис Google, зокрема профілі сторонніх додатків і публікацій, також можуть враховувати активність», – йдеться у матеріалі.

Оновлення неактивного облікового запису торкнеться лише особистих облікових записів Google, які не використовувалися протягом двох або більше років. У компанії підкреслюють, що це не вплине на облікові записи організацій.

Вміст Google Фото також може бути видалено через два роки бездіяльності – це означає, що слід час від часу відкривати програму, щоб зображення не потрапляли у смітник.

До слова, 3 листопада стало відомо, що Google остаточно покинув російський ринок.

Теги: Google пошта

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