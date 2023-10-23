Google має виплатити керівниці відділу мільйон доларів: причина
Компанія ставиться до керівників по-різному через їхню стать
Суд США зобов'язав компанію Google виплатити керівниці відділу Google Cloud Улку Роу компенсацію в розмірі $1,1 млн за гендерну дискримінацію. Про це пише Bloomberg.
Улку Роу подала позов до суду, у якому заявила, що компанія Google платила більше чоловікам, попри їхній менший досвід, і відмовляла їй у підвищенні через її скарги.
Жінка розповіла, що прийшла на роботу з 23-річним досвідом роботи в сфері фінансових послуг і технологій. Однак Google дискримінував її, найнявши на посаду нижчого рівня та заплативши їй менше, ніж чоловікам, які робили подібну роботу.
Натомість компанія стверджувала, що директорка мала ті ж можливості, що й її колеги-чоловіки.
Під час судового розгляду журі з восьми присяжних постановило, що компанія Google винна Улку Роу $150 тисяч за «біль і страждання» через дискримінацію і ще $1 мільйон як компенсацію.
Нагадаємо, уряд України планує зрівняти зарплати чоловіків та жінок. Згідно з інформацією Мінекономіки, чоловіки в Україні зазвичай заробляють більше жінок. В уряді ухвалили Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці – вже затверджений план заходів щодо реалізації ініціативи до 2025 року.
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