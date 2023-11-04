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Google остаточно покинув російський ринок

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Google остаточно покинув російський ринок
Разом із Google ринок Росії покинули ще 11 західних компаній
фото з відкритих джерел

Кількість міжнародних корпорацій, які повністю вийшли з Росії, у жовтні сягнула 296

У жовтні 2023 року зафіксовано 12 виходів іноземних компаній з російського ринку. Ринок Росії покинув технологічний гігант Google. Про це свідчать результати моніторингу KSE Institute.

У жовтні кількість міжнародних корпорацій, які повністю вийшли з Росії, сягнула 296.

За даними KSE Institute, минулого місяця завершили вихід із Росії дванадцять міжнародних компаній, а саме:

  • Google (частина Alphabet, банкрутство російської дочірньої компанії визнано судом);
  • ASBIS;
  • Carlsberg;
  • Decathlon;
  • Ensto;
  • Viterra (частина Glencore);
  • Ingka;
  • Legrand;
  • Sulzer;
  • VEON;
  • Xerox;
  • KONE.

Загалом станом на 1 листопада 2023 року 296 міжнародних компаній повністю припинили діяльність у Росії. Також 1215 згорнули операції та заявили про намір покинути країну.

Поки що не збираються покидати російський ринок 1503 компаній, з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute. Ще 552 призупинили нові інвестиції в Росію та продовжують вичікувати.

Нагадаємо, понад тисяча компаній-гігантів зобов'язалися залишити ринок РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого минулого року, однак дослідники звинувачують деякі відомі бренди у порушенні своїх обіцянок.

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Теги: росія ринок Google

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