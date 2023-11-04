Google остаточно покинув російський ринок

Кількість міжнародних корпорацій, які повністю вийшли з Росії, у жовтні сягнула 296

У жовтні 2023 року зафіксовано 12 виходів іноземних компаній з російського ринку. Ринок Росії покинув технологічний гігант Google. Про це свідчать результати моніторингу KSE Institute.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У жовтні кількість міжнародних корпорацій, які повністю вийшли з Росії, сягнула 296.

За даними KSE Institute, минулого місяця завершили вихід із Росії дванадцять міжнародних компаній, а саме:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Google (частина Alphabet, банкрутство російської дочірньої компанії визнано судом);

ASBIS;

Carlsberg;

Decathlon;

Ensto;

Viterra (частина Glencore);

Ingka;

Legrand;

Sulzer;

VEON;

Xerox;

KONE.

Загалом станом на 1 листопада 2023 року 296 міжнародних компаній повністю припинили діяльність у Росії. Також 1215 згорнули операції та заявили про намір покинути країну.

Поки що не збираються покидати російський ринок 1503 компаній, з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute. Ще 552 призупинили нові інвестиції в Росію та продовжують вичікувати.

Нагадаємо, понад тисяча компаній-гігантів зобов'язалися залишити ринок РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого минулого року, однак дослідники звинувачують деякі відомі бренди у порушенні своїх обіцянок.