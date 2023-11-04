Google остаточно покинув російський ринок
Кількість міжнародних корпорацій, які повністю вийшли з Росії, у жовтні сягнула 296
У жовтні 2023 року зафіксовано 12 виходів іноземних компаній з російського ринку. Ринок Росії покинув технологічний гігант Google. Про це свідчать результати моніторингу KSE Institute.
У жовтні кількість міжнародних корпорацій, які повністю вийшли з Росії, сягнула 296.
За даними KSE Institute, минулого місяця завершили вихід із Росії дванадцять міжнародних компаній, а саме:
- Google (частина Alphabet, банкрутство російської дочірньої компанії визнано судом);
- ASBIS;
- Carlsberg;
- Decathlon;
- Ensto;
- Viterra (частина Glencore);
- Ingka;
- Legrand;
- Sulzer;
- VEON;
- Xerox;
- KONE.
Загалом станом на 1 листопада 2023 року 296 міжнародних компаній повністю припинили діяльність у Росії. Також 1215 згорнули операції та заявили про намір покинути країну.
Поки що не збираються покидати російський ринок 1503 компаній, з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute. Ще 552 призупинили нові інвестиції в Росію та продовжують вичікувати.
Нагадаємо, понад тисяча компаній-гігантів зобов'язалися залишити ринок РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого минулого року, однак дослідники звинувачують деякі відомі бренди у порушенні своїх обіцянок.
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