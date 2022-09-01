Twitter дозволить редагувати дописи, але функція буде доступна не всім

У найближчі тижні кнопка редагування стане доступною для користувачів Twitter Blue

Twitter запускає можливість редагування твітів, але вона буде доступна лише платним підписникам. Про це повідомляє Bloomberg.

Функція редагування стане доступною для платних користувачів мережі – передплатникам Twitter Blue. Підписка на розширену версію соцмережі коштує $4,99 на місяць.

Редагування твіту дозволить користувачам вносити зміни у свій твіт протягом 30 хвилин з моменту публікації. Відредаговані твіти матимуть мітку, а інші користувачі Twitter зможуть клацнути на неї, щоб переглянути попередні версії публікації.

У найближчі тижні кнопка редагування стане доступною для користувачів Twitter Blue.

Дебати про доцільність функції редагування розгорілися на початку цього року, коли гендиректор Tesla Ілон Маск придбав велику частку власності в компанії, а потім опитав своїх підписників, чи хочуть вони кнопку редагування.

Більшість тих, хто проголосував, відповіли «за». Після цього Twitter швидко підтвердив, що вже тестує функцію.

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