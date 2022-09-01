Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Twitter дозволить редагувати дописи, але функція буде доступна не всім

Альона Боженко
glavcom.ua
Twitter дозволить редагувати дописи, але функція буде доступна не всім
Twitter запускає функцію редагування твітів
фото із відкритих джерел

У найближчі тижні кнопка редагування стане доступною для користувачів Twitter Blue

Twitter запускає можливість редагування твітів, але вона буде доступна лише платним підписникам. Про це повідомляє Bloomberg.

Функція редагування стане доступною для платних користувачів мережі – передплатникам Twitter Blue. Підписка на розширену версію соцмережі коштує $4,99 на місяць.

Редагування твіту дозволить користувачам вносити зміни у свій твіт протягом 30 хвилин з моменту публікації. Відредаговані твіти матимуть мітку, а інші користувачі Twitter зможуть клацнути на неї, щоб переглянути попередні версії публікації.

У найближчі тижні кнопка редагування стане доступною для користувачів Twitter Blue.

Дебати про доцільність функції редагування розгорілися на початку цього року, коли гендиректор Tesla Ілон Маск придбав велику частку власності в компанії, а потім опитав своїх підписників, чи хочуть вони кнопку редагування. 

Більшість тих, хто проголосував, відповіли «за». Після цього Twitter швидко підтвердив, що вже тестує функцію. 

Нагадаємо, Google припинить відповідати на безглузді запити. Використання компанією Google останньої моделі штучного інтелекту, багатозадачної уніфікованої моделі, зменшить кількість відповідей на безглузді пошукові запити. 

Теги: Twitter соціальні мережі

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ілон Маск уклав угоду щодо купівлі Twitter 
Ілон Маск придбав Twitter за $44 млрд
25 квiтня, 22:38
Маск 8 липня заявив про розірвання угоди про покупку Twitter 
Компанія Twitter подала до суду на Ілона Маска
13 липня, 06:42
Понад 70% публікацій на YouTube і Twitter, які були позначені як антиукраїнські, були доступними станом на кінець червня
Twitter та YouTube ігнорують запити щодо блокування роспропаганди, – The Washington Post
17 липня, 14:42

Телеком

Twitter дозволить редагувати дописи, але функція буде доступна не всім
Twitter дозволить редагувати дописи, але функція буде доступна не всім
Мінцифри відкриє доступ до нових послуг у «Дії»
Мінцифри відкриє доступ до нових послуг у «Дії»
Росіяни осоромилися із запуском аналога «Вікіпедії»
Росіяни осоромилися із запуском аналога «Вікіпедії»
Чи безпечно відвідувати сайти в режимі інкогніто: роз'яснення Держспецзв’язку
Чи безпечно відвідувати сайти в режимі інкогніто: роз'яснення Держспецзв’язку
SpaceX вивела на орбіту ще 46 супутників Starlink (відео)
SpaceX вивела на орбіту ще 46 супутників Starlink (відео)
Південна Корея запустила апарат Korea Pathfinder: буде досліджувати Місяць (відео)
Південна Корея запустила апарат Korea Pathfinder: буде досліджувати Місяць (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
170K
Рада нацбезпеки відреагувала на втечу лідера забороненої ОПЗЖ із України
81K
Депутатка Безугла оголосила полювання на одіозну соратницю Януковича
55K
Ердоган придумав, як «радикально вирішити кризу» в Україні
51K
Лавров розповів, який ляпас отримали російські дипломати від Європи
29K
Путін назвав нову ціль війни в Україні
22K
Що буде з доларом восени: експерт дав невтішний прогноз

Новини

Генерал прикордонної служби пояснив, чому Україна перестала будувати «Стіну»
Вчора, 17:38
Путіністка Бабкіна приїхала в Маріуполь та зробила цинічне фото  
Вчора, 15:00
Вертоліт, два безпілотники і не тільки: «урожай» Повітряних сил за добу
Вчора, 12:49
«Маєте унікальну можливість». Залужний у День знань дав пораду школярам
Вчора, 11:14
Місія МАГАТЕ не може продовжувати рух на Запорізьку АЕС: рашисти обстрілюють маршрут 
Вчора, 08:30
На півдні окупанти намагаються відновити логістичне забезпечення своїх військ
Вчора, 07:26

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту