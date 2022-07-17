Twitter та YouTube ігнорують запити щодо блокування роспропаганди, – The Washington Post

Понад 70% публікацій на YouTube і Twitter, які були позначені як антиукраїнські, були доступними станом на кінець червня

За інформацією The Washington Post, західні компанії стали менш чуйними до запитів видалити пропагандистський контент

Twitter та YouTube почали ігнорувати запити щодо блокування російської пропаганди й публікацій у соціальних мережах. Про це повідомляє на The Washington Post.

Як зазначає видання, українські офіційні особи кажуть, що компанії стали менш чуйними до запитів видалити пропагандистський контент. Згідно з даними європейського Центру дезінформації, багато запитів залишається без уваги, а дописи з наративами Кремля та облікові записи їхніх авторів активні в соцмережах.

«Коли це були перші місяці повномасштабної російської агресії (компанії США, – ред.) були дуже активними, дуже зацікавленими допомогти», – заявив заступник керівника Українського центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Микола Балабан.

Такі платформи, як Facebook Meta та LinkedIn продовжували регулярно листуватися з агенцією Балабана. Тим часом YouTube, який належить Google, інколи відповідає на листи протягом двох місяців.

Зазначається, що понад 70% публікацій на YouTube і Twitter, які були позначені як антиукраїнські, були доступними станом на кінець червня, а більш як 90% облікових записів, відповідальних за такі публікації, залишалися й надалі активними.

Прессекретар YouTube Айві Чой заявила, що компанія підтримувала регулярний контакт з урядом України й видалила більш ніж 70 тисяч відео та 9 тисяч каналів за порушення своєї політики з початку війни. Водночас прессекретар Twitter Елізабет Басбі додала, що її соціальна мережа продовжує співпрацювати із зовнішніми організаціями та стежити за порушеннями політики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російське міністерство оборони прозвітувало про збиття 70 українських літаків Су-25. Проте до війни в України було лише 24 таких штурмовики.