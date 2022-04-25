Ілон Маск придбав Twitter за $44 млрд

Twitter стане приватною компанією, Маск отримає повний контроль над нею

Рада директорів Twitter дозволила Ілону Маску повністю викупити компанію. Про це інформує Forbes.

«Запропонована транзакція принесе значну грошову премію, і ми вважаємо, що це найкращий шлях для акціонерів Twitter», – сказав голова Twitter Брет Тейлор.

Ціна продажу компанії – $44 млрд (по 54.20 доларів за акцію). Twitter стане приватною компанією, Маск отримає повний контроль над нею.

Як відомо, найбагатша людина у світі, американський підприємець та засновник SpaceX Ілон Маск – давній та активний користувач Twitter. На його сторінку в соцмережі підписано 80 млн. людей, а твіти мільярдера регулярно стають вірусними. У квітні Маск запропонував повністю викупити Twitter за $43 млрд.

Раніше повідомлялося, що Starlink готується до відкриття в Україні офіційного представництва. Мінцифри зі свого боку почало роботу із підготовки відповідних частот для цього оператора.

Нагадаємо, що перша партія обладнання для користування супутниковим інтернетом від Starlink з'явилася в Україні ще 28 лютого, на п'ятий день російсько-української війни.

Більш того, Маск спеціально адаптував Starlink для використання його в українських воєнних умовах.