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    Ілон Маск придбав Twitter за $44 млрд

    Ілон Маск уклав угоду щодо купівлі Twitter&nbsp; - Ілон Маск придбав Twitter за $44 млрд
    Ілон Маск уклав угоду щодо купівлі Twitter 
    фото з відкритих джерел

    Twitter стане приватною компанією, Маск отримає повний контроль над нею

    Рада директорів Twitter дозволила Ілону Маску повністю викупити компанію. Про це інформує Forbes.

    «Запропонована транзакція принесе значну грошову премію, і ми вважаємо, що це найкращий шлях для акціонерів Twitter», – сказав голова Twitter Брет Тейлор.

    Ціна продажу компанії – $44 млрд (по 54.20 доларів за акцію). Twitter стане приватною компанією, Маск отримає повний контроль над нею.

    Як відомо, найбагатша людина у світі, американський підприємець та засновник SpaceX Ілон Маск – давній та активний користувач Twitter. На його сторінку в соцмережі підписано 80 млн. людей, а твіти мільярдера регулярно стають вірусними. У квітні Маск запропонував повністю викупити Twitter за $43 млрд.

    Раніше повідомлялося, що Starlink готується до відкриття в Україні офіційного представництва. Мінцифри зі свого боку почало роботу із підготовки відповідних частот для цього оператора.

    Нагадаємо, що перша партія обладнання для користування супутниковим інтернетом від Starlink з'явилася в Україні ще 28 лютого, на п'ятий день російсько-української війни.

    Більш того, Маск спеціально адаптував Starlink для використання його в українських воєнних умовах.

    Теги: росія окупанти війна Україна Ілон Маск Twitter окупація Forbes #stoprussia Starlink
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    Ілон Маск придбав Twitter за $44 млрд