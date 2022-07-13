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    Технології

    Компанія Twitter подала до суду на Ілона Маска

    Маск 8 липня заявив про розірвання угоди про покупку Twitter&nbsp; - Компанія Twitter подала до суду на Ілона Маска
    Маск 8 липня заявив про розірвання угоди про покупку Twitter 
    фото з відкритих джерел

    Компанія має намір домогтися виконання Маском умов договору про покупку

    Компанія Twitter подала до суду на американського підприємця Ілона Маска у зв'язку з рішенням останнього відмовитися від її покупки. Як випливає з документів, надісланих представниками Twitter до суду американського штату Делавер у вівторок, 12 липня, компанія має намір домогтися виконання Маском умов договору про покупку. Про це повідомляє DW.

    «Поведінка Маска явно підтверджує, що він прагне уникнути обов'язкового контракту, який він підписав добровільно, і що він прагне завдати при цьому шкоди Twitter, – цитує позовну заяву агентство AFP. – Twitter зазнав і зазнаватиме непоправної шкоди внаслідок порушень, допущених відповідачем».

    Тепер суд має вирішити, чи буде Маску дозволено розірвати угоду про купівлю. За умовами договору, у разі виходу з нього однією зі сторін передбачено штраф у розмірі до $1 млрд. Компанія просить суд призначити чотириденний розгляд на середину вересня.

    Нагадаємо, Маск заявив 8 липня, що розриває угоду з купівлі Twitter Inc на суму $44 млрд.

    У заяві адвокати Маска заявили, що Twitter відмовився відповісти на численні запити про кількість акаунтів спам-ботів у соцмережі, що є «фундаментальним для ефективності бізнесу компанії».

    Під час розширених торгів акції Twitter впали на 7%. У квітні Маск запропонував $54,20 за акцію.

    Маск заявив про готовність придбати Twitter наприкінці квітня. Цікаво, що відразу після цього компанія мільярдера Tesla втратила $126 млрд через сумніви інвесторів у прозорості джерел фінансових надходжень Маска.

    Згодом Ілон Маск заявив про приховування інформації та погрожував розірвати угоду з Twitter.

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    Теги: суд штраф Ілон Маск Twitter
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    Компанія Twitter подала до суду на Ілона Маска