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Twitter раптово змінив логотип на мем

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Twitter раптово змінив логотип на мем
Twitter змінив логотип
Фото: aul Yeung/Bloomberg

Кнопка у вигляді синього птаха у верхньому лівому кутку сторінки змінилася на зображення собаки породи сіба-іну Doge

Соціальна мережа Twitter, що належить мільярдеру Ілону Маску, замінила традиційну синю пташку на логотипі свого сайту на собаку, що є символом криптовалюти Dogecoin. 

Користувачі Twitter помітили, що кнопка у вигляді синього птаха у верхньому лівому кутку сторінки змінилася на зображення собаки породи сіба-іну Doge, на честь якої названа криптовалюта Dogecoin.

Таке рішення власник Twitter Ілон Маск пояснив тим, що ще коли він тільки замислювався про придбання соціальної мережі, один з користувачів порадив йому купити Twitter і змінити лого з пташкою на собаку.

Маск опублікував фото, де собака показує поліцейському документ зі знімком синьої пташки та каже, що це старе фото.

Twitter раптово змінив логотип на мем фото 1

Раніше американський мільярдер і найбільший акціонер соцмережі Twitter Ілон Маск «призначив» свого собаку гендиректором компанії.

Нагадаємо, Ілон Маск став власником Twitter у жовтні 2022 року і запровадив низку суперечливих новацій. Зокрема, неочікувано звільнив частину команди. Згодом більшість світових брендів призупинили розміщення реклами у Twitter та поскаржилися на вибірковий підхід Маска у контролі за контентом. Пізніше він запустив опитування в соцмережі з питанням, чи повинен залишити посаду голови компанії, яке підтримали майже 60% респондентів.

Раніше «Главком» писав, що Ілон Маск став першою людиною в історії, яка втратила $ 200 млрд. До грудня 2022 бізнесмен залишався найбагатшою людиною у світі, поки його не випередив французький магнат і власник компанії з виробництва брендового одягу LVMH Бернар Арно.

Теги: Twitter Ілон Маск

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