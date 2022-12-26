Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чи загрожує банкрутство Twitter: заява Ілона Маска

glavcom.ua
Чи загрожує банкрутство Twitter: заява Ілона Маска
Витрати соцмережі вдалося взяти під контроль
фото з відкритих джерел

Маск переконаний, що Twitter ще не в безпеці, але вже не на швидкісній смузі до банкрутства

Twitter наразі не загрожує неминуче банкрутство. Над витратами компанії встановили контроль. Відповідну заяву зробив власник соцмережі Ілон Маск.

«Twitter ще не в безпеці, але вже не на швидкісній смузі до банкрутства», – зазначив мільярдер.

Водночас Маск вказав, що «попереду ще багато роботи». Однак, за його словами, витрати вдалося «взяти під контроль».

Чи загрожує банкрутство Twitter: заява Ілона Маска фото 1

Раніше Ілон Маск заявив, що вже готовий піти з посади генерального директора компанії, але коли знайде собі наступника.

Також Маск заявив, що голосувати за важливі зміни в політиці соцмережі Twitter зможуть лише власники передплати.

Нагадаємо, у жовтні Ілон Маск став власником Twitter. До цього він вже встиг зіпсувати собі репутацію в соцмережі опитуваннями про «мир» в Україні. Підприємець вважає, що Україна повинна пожертвувати територіями на користь Росії, щоб уникнути ядерної війни.

Читайте також: 14 друзів Путіна: хто допомагає воювати проти України
Теги: Twitter Ілон Маск

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після того як мільярдер очолив Twitter, він зіткнувся з критикою з боку громадськості
Ілон Маск запустив голосування з приводу свого звільнення з посади глави Twitter
19 грудня, 09:15
Ілон Маск та зять Трампа разом дивилися фінал Чемпіонату світу з футболу (фото)
Ілон Маск та зять Трампа разом дивилися фінал Чемпіонату світу з футболу (фото)
19 грудня, 14:12
Голосування про зміни у Twitter: Ілон Маск анонсував нововведення
Голосування про зміни у Twitter: Ілон Маск анонсував нововведення
20 грудня, 16:18

Соціум

Чи загрожує банкрутство Twitter: заява Ілона Маска
Чи загрожує банкрутство Twitter: заява Ілона Маска
На аеродромі в Енгельсі пролунали потужні вибухи – ЗМІ (відео)
На аеродромі в Енгельсі пролунали потужні вибухи – ЗМІ (відео)
У Білорусі горів винищувач МіГ-31К, який обстрілює Україну «Кинджалами»
У Білорусі горів винищувач МіГ-31К, який обстрілює Україну «Кинджалами»
У Білорусі горів нафтопереробний завод (фото)
У Білорусі горів нафтопереробний завод (фото)
У Росії вирує чергова масштабна пожежа (фото, відео)
У Росії вирує чергова масштабна пожежа (фото, відео)
Скільки ворожих кораблів готові вдарити ракетами по Україні: дані ЗСУ
Скільки ворожих кораблів готові вдарити ракетами по Україні: дані ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
У Києві пролунали вибухи
82K
Чому Україна не атакує білоруські аеродроми? Безсмертний прорахував рішення Зеленського
20K
Путін назвав нову мету РФ у війні проти України
15K
Переполох у Лаврі. Скандальний митрополит Павло повідомив вірянам «страшну» звістку
14K
«Не хочу умирать за амбиции поехавшего старика». Пост спікера держдуми наробив галасу у Росії
11K
На Різдво в Україні завили сирени: масштабна повітряна тривога

Новини

26 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні, 00:05
Це питання часу: Кулеба запевнив, що ЗСУ отримають усю необхідну зброю
Вчора, 21:06
Іран цинічно похизувався «ефективністю» своїх безпілотників в Україні
Вчора, 20:43
Путін переконує, що  99,9% росіян готові загинути на війні
Вчора, 20:28
Китай зробив заяву щодо війни в Україні та співпрацю з Росією
Вчора, 20:12
В Україні зростуть тарифи на воду? Регулятор оприлюднив попередні ціни
Вчора, 19:31

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту