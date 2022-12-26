Чи загрожує банкрутство Twitter: заява Ілона Маска

Маск переконаний, що Twitter ще не в безпеці, але вже не на швидкісній смузі до банкрутства

Twitter наразі не загрожує неминуче банкрутство. Над витратами компанії встановили контроль. Відповідну заяву зробив власник соцмережі Ілон Маск.

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«Twitter ще не в безпеці, але вже не на швидкісній смузі до банкрутства», – зазначив мільярдер.

Водночас Маск вказав, що «попереду ще багато роботи». Однак, за його словами, витрати вдалося «взяти під контроль».

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Раніше Ілон Маск заявив, що вже готовий піти з посади генерального директора компанії, але коли знайде собі наступника.

Також Маск заявив, що голосувати за важливі зміни в політиці соцмережі Twitter зможуть лише власники передплати.

Нагадаємо, у жовтні Ілон Маск став власником Twitter. До цього він вже встиг зіпсувати собі репутацію в соцмережі опитуваннями про «мир» в Україні. Підприємець вважає, що Україна повинна пожертвувати територіями на користь Росії, щоб уникнути ядерної війни.