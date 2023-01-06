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Найбільший в історії соцмереж. У Twitter зафіксовано масовий злом

Альона Боженко
glavcom.ua
Найбільший в історії соцмереж. У Twitter зафіксовано масовий злом
Через злам Twitter стався витік даних понад 200 млн користувачів
фото ілюстративне

Злом міг статися ще 2021 року, тобто до того, як Ілон Маск став власником компанії минулого року

Хакери вкрали адреси електронних скриньок понад 200 мільйонів користувачів Twitter і розмістили їх на онлайн-форумі. Про це повідомляє Reuters.

«Витік даних, ймовірно, призведе до великої кількості зломів і цільового фішингу», – зазначив Алон Гал, співзасновник ізраїльської фірми з моніторингу кібербезпеки Hudson Rock.

Він назвав цей злом одним із найбільших витоків в історії соцмереж.

Цікаво, що сам злом міг статися ще 2021 року, тобто до того, як Ілон Маск став власником компанії минулого року. Але на продаж викрадену базу даних виставили тільки зараз.

Twitter не прокоментував звіт, про який Гал вперше опублікував у соціальних мережах 24 грудня, і не відповів на запити про витік з тієї дати.

«Не було жодних зачіпок щодо особи або місцезнаходження хакера або хакерів, які стоять за цим витоком», – пише Reuters.

Нагадаємо, 2 листопада у роботі популярного платіжного застосунку Monobank стався масштабний збій

Також 1 листопада стався збій у роботі оператора мобільного зв'язку «Київстар». Користувачі зіткнулися з проблемами при поповненні рахунків.

 

 

Теги: Ілон Маск Twitter

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